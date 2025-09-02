Menü Kapat
31°
 Murat Makas

Aldığı sıfır araç arızalı çıktı, tepkisi ilginç oldu! Camdaki yazıyı gören bir daha bakıyor

Kocaeli'de bir vatandaş sıfır otomobili arızalı çıkınca ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Otomobilin arka camındaki yazıyı görenler bir daha baktı.

Aldığı sıfır araç arızalı çıktı, tepkisi ilginç oldu! Camdaki yazıyı gören bir daha bakıyor
Yeni alınan sıfır otomobillerde de artık teknik hatalar hatta kazalar kayıtlara geçebiliyor. Kocaeli'de sıfır kilometre diye bir araç satın alan vatandaş ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Sıfır aracın kazalı olduğunu öğrenen sürücü, konuyu mahkemeye taşıdı.

ARACIN ARKA CAMINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

7 yıl süren sürecin ardından aracın kusurlu olduğu mahkeme tarafından belirlenirken, sahibine 10 bin TL ödenmesine hükmedildi. Araç sahibi ise intikamını, otomobilin arkasına yazı yazarak aldı. Aracın arka camında yer alan ve sürücünün başından geçenleri özetleyen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kusurlu imalat ürünü olduğu, kilometresinin sıfırlandığı, kazalı ve ayıpları gizlenerek sıfır kilometre olarak satıldığı ispat edilmiş bu aracım için 7 sene sonra mahkeme 10 bin TL ödenmesine hükmetti."

