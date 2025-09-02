Aldığı sıfır araç arızalı çıktı, tepkisi ilginç oldu! Camdaki yazıyı gören bir daha bakıyor

Yeni alınan sıfır otomobillerde de artık teknik hatalar hatta kazalar kayıtlara geçebiliyor. Kocaeli'de sıfır kilometre diye bir araç satın alan vatandaş ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Sıfır aracın kazalı olduğunu öğrenen sürücü, konuyu mahkemeye taşıdı.

ARACIN ARKA CAMINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

7 yıl süren sürecin ardından aracın kusurlu olduğu mahkeme tarafından belirlenirken, sahibine 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. Araç sahibi ise intikamını, otomobilin arkasına yazı yazarak aldı. Aracın arka camında yer alan ve sürücünün başından geçenleri özetleyen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kusurlu imalat ürünü olduğu, kilometresinin sıfırlandığı, kazalı ve ayıpları gizlenerek sıfır kilometre olarak satıldığı ispat edilmiş bu aracım için 7 sene sonra mahkeme 10 bin TL ödenmesine hükmetti."