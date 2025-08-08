Menü Kapat
Sıfır aldı, elinde patladı! 20 kez servise gitti hiçbir şey değişmedi: 25 yıllık otomotivciyi çileden çıkardılar

Bursa'da 28 yıldır otomotiv sektöründe çalışan Sezgin Balcı, sıfır kilometre aldığı Peugeot 308 GT model otomobil yüzünde adeta sinir hastası oldu. Otomobilde 500'üncü kilometrede başlayan arızaların ardı arkası kesilmeyince Balcı, çareyi markaya dava açmakta buldu.

Sıfır aldı, elinde patladı! 20 kez servise gitti hiçbir şey değişmedi: 25 yıllık otomotivciyi çileden çıkardılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 12:08

Bursa’da yaşayan 53 yaşındaki Sezgin Balcı, 2023 Mart ayında sıfır kilometre olarak satın aldığı 308 GT model aracında hiç beklemediği sorunlarla karşı karşıya kaldı.

ARAÇ DEĞİŞİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Henüz 500 kilometredeyken fren sisteminde arıza veren otomobil, bayi tarafından servise alındı. Balcı’nın araç değişimi talebi reddedilirken, bayi fren arızasını giderip 4 ücretsiz bakım ve 5 yıl garanti teklifiyle konuyu kapatmaya çalıştı.

Sıfır aldı, elinde patladı! 20 kez servise gitti hiçbir şey değişmedi: 25 yıllık otomotivciyi çileden çıkardılar

20'DEN FAZLA KEZ SERVİSE GİTTİ

Ancak zamanla stop lambalarının sönmemesi, sıcak havalarda ekranların çalışmaması, rot ayarlarının bozulması gibi birçok farklı sorun ortaya çıktı. Otomotiv sektöründe 25 yıl çalıştığını belirten Balcı, bu tür arızaların sıfır bir araçta kabul edilemez olduğunu ve aracının bugüne kadar 20’den fazla kez servise gittiğini söyledi.

Sıfır aldı, elinde patladı! 20 kez servise gitti hiçbir şey değişmedi: 25 yıllık otomotivciyi çileden çıkardılar

"BALTAYI TAŞA VURDULAR DİYEBİLİRİZ"

25 yıl otomotiv sektöründe çalıştığını belirten Balcı, bu tür arızaların sıfır bir araç için kabul edilemez olduğunu ve aracının bugüne kadar 20'den fazla kez servise gittiğini ifade etti. Oğlunun da İtalya'da otomobil tasarımı eğitimi aldığını vurgulayan Balcı "Araç 2023 Mart ayında aldık. 500 kilometrede farklı arızalar çıkmaya başladı. Bayiye sorduğumda ise müşür arızası olduğunu ilettiler fakat ben arızanın müşür olmadığını biliyordum. Aracın değişimini talep ettim, yasal yollara başvuracağımı söylediğimde bile kabul etmediler. Peugeot Baykar şubesine gittim bu seferde araca 4 ücretsiz bakım ve 5 yıl garanti vereceklerini söyleyip bu şekilde konuyu kapatmaya çalıştılar. 60 bin kilometreye geldiğinde araç yağ eksiltti ve motor arızası verdi yolda kaldım. Çekici ile yine aynı şubeye çekip son ücretsiz bakım hakkım olan 4. bakımı kullandım fakat bundan sonrada motor arızaları devam etti, ilk gittiğimde akü bitmiş dediler aküyü değiştirdiler sonrasında aynı arıza tekrar etti ve bu seferde bobin arızası dediler bobini değiştirdiler fakat bu da işe yaramadı aynı arıza yine devam ediyordu. Sonrasında konvektör olduğunu söylediler temizlik ve bakım yapıldı, konvektör değiştirildi 90 bin liralık parça olduğunu söylediler, garanti kapsamında değişimi yapıldı. Bir gün sonra aynı arıza yurt dışına çıktığımda tekrarladı yolda kalmadım bu sefer ama arıza hala devam ediyor. İkame araç verip aracımın Baykar'a çekileceğini söylüyorlar fakat ellerinde ikame araç yok 10 gündür onlardan haber bekliyorum. Çekicilerin söylediğine göre benim aracımın aynısından sürekli servise çektiklerinin bilgisini aldım. Araç 2 yıl sürede yeni logo olmasına rağmen üretimden kaldırıldı. Aracım toplamda 4 sefer bakıma girdi bunun yanında 20'nin üzerinde servise girişi oldu 28 yıldır otomotiv sektöründeyim birden fazla farklı araba kullandım ve oğlumda İtalya'da otomotiv sektöründe tasarımcı. Baltayı taşa vurdular diyebiliriz" ifadelerinde bulundu.

