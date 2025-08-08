Menü Kapat
27°
Dünya
 Berkay Alptekin

Şaşkına çeviren keşif! 247 milyon yıllık fosil paleontoloji dünyasını şoke etti

Almanya’da yürütülen uluslararası bir araştırma, büyük bir keşfe imza attı. Trias Dönemi’nde bulunan olağanüstü bir fosil, paleontoloji dünyasını heyecanlandırdı.

Şaşkına çeviren keşif! 247 milyon yıllık fosil paleontoloji dünyasını şoke etti
Berkay Alptekin
08.08.2025
saat ikonu 11:22
08.08.2025
saat ikonu 11:22

Almanya'nın Stutgart kentinde yer alan Doğa Tarihi Devlet Müzesi önderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırmada yeni tür olarak tanımlanan ve “Mirasaura grauvogeli” adı verilen bir sürüngen keşfedildi. Bu sürüngenin tüy benzeri karmaşık deri uzantılarına sahip ilk örnek olduğu düşünülüyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

Yaklaşık 247 milyon yıl önce, dinozorlardan bile önce yaşamış olan bu küçük ağaç canlısı, sırtında ince çıkıntılarla kaplı bir ibik taşıyordu.

Bu deri uzantıları, kuş tüylerine benzese de, tüylerdeki gibi ince dallanmalara sahip değil. Bu nedenle bilim insanları, bu yapıların kuşlardaki tüylerden bağımsız olarak evrimleştiğini düşünüyor.

Şaşkına çeviren keşif! 247 milyon yıllık fosil paleontoloji dünyasını şoke etti

AĞAÇLARA TIRMANARAK YAŞAMIŞ

ScitechDaily'in aktardığına göre; Mirasaura, ormanlık alanlarda ağaçlara tırmanarak yaşamış. Kuşlara benzer şekilde dişsiz, dar bir gagası, öne bakan büyük gözleri ve böcekleri ağaç kovuklarından çıkarmaya uygun kubbe şeklinde bir kafatası vardı.

Ayrıca uzun, tutucu kuyruğu ve dalları kavrayabilen ön kolları ile günümüz maymunlarını andıran özellikler gösteriyor. Bazı türlerinde Velociraptor pençesini andıran büyük pençeler de vardı.

Sırt ibikleri yalnızca fiziksel bir özellik değil; aynı zamanda iletişim aracı olarak kullanılmış olabilir. Araştırmacılar, bu yapıların muhtemelen tür içi görsel sinyalleşmede rol oynadığını düşünüyor.

Mirasaura grauvogeli adı, 1930’larda bu türü ilk toplayan koleksiyoncu Louis Grauvogel'e ithafen verilmiş. , 2019’da Stuttgart müzesine bağışlanan koleksiyonda detaylı hazırlık sırasında keşfedildi.

Şaşkına çeviren keşif! 247 milyon yıllık fosil paleontoloji dünyasını şoke etti

MELANOSOMLAR VE RENK İPUÇLARI

Mirasaura’nın ibik yapısında korunan kahverengi ince tabakada melanosomlar (melanin içeren pigment organelleri) bulundu. Bu melanosomlar, şekil bakımından kuş tüylerindekilere benzerlik gösteriyor. Bu, hem renkli görünüm hem de evrimsel açıdan büyük önem taşıyor.

