Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul'da bir garip hırsızlık: Marketten her gece aynı saatte, karpuz çalıyor

İstanbul Sultanbeyli'de bir markette yaşanan sıra dışı hırsızlık olayı hem şaşırttı hem düşündürdü. Her gece aynı saatlerde gelen şahıs, marketin önündeki karpuzlardan birini alıp kayıplara karıştığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 11:10

'deki bir markette yaşanan olayı görenleri hayrete düşürdü.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan ilginç görüntülerde, hırsızlık yapan şahsın her gece aynı saatte tezgahtaki karpuzlardan birini alıp gittiği görülüyor.

İstanbul'da bir garip hırsızlık: Marketten her gece aynı saatte, karpuz çalıyor

"SADECE KARPUZ ALIYOR, BAŞKA BİR ŞEYE DOKUNMUYOR"

sahibi Erol Aksoy, 1987 yılından bu yana Sultanbeyli'de esnaflık yaptığını belirterek, meydana gelen olaya çok şaşırdığını ifade etti.

Aksoy yaşanan bu ilginç durumu, şu sözlerle anlattı:

İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Genç biri her gece saat 02.00-03.00 gibi geliyor. Kameraları izleyince fark ettim. Sadece alıyor, başka hiçbir şeye dokunmuyor. Sabah dükkanı açarken brandayı kaldırıyorum, bir bakıyorum karpuz eksilmiş. Kamera kayıtlarına bakıyorum, yine aynı şahıs.

İstanbul'da bir garip hırsızlık: Marketten her gece aynı saatte, karpuz çalıyor

"HER DEFASINDA GELİYOR, BİR KARPUZ ALIP GİDİYOR"

Her defasında geliyor, bezi kaldırıyor, altından bir karpuz alıp gidiyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş. O kadar yıldır bu işi yapıyoruz; ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yıllardır ürünleri dışarıda bırakırız, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık.

Öte yandan, market sahibi Aksoy, karpuzları çalan kişiyi dükkanına davet ederek isterse kendisine her gün bir karpuz vereceğini dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pastanede pusuya yattı, kuyumcuyu soydu! Yüzbinlerce TL'lik bilezikleri çalan hırsızın savunması şaşırttı
Aracını park ettiği yerde bulamadı! Ekipler hırsızları böyle yakaladı
ETİKETLER
#hırsızlık
#karpuz
#market
#sultanbeyli
#güvenlik kameraları
#İstanbul
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.