Yaşam
 Banu İriç

Ataşehir'de alışveriş merkezi önünde 4 yolcuyu keyfince reddetti: Taksiciye ceza kesildi

İstanbul'da yolcuları bahaneler öne sürerek reddeden taksicilere cezalar kesilmeye devam ediyor. 2'si engelli 4 yolcuyu kabul etmeyen şoföre ceza kesilerek araç trafikten men edildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.01.2026
21:40
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
21:52

Ataşehir'de yolcu seçen taksiciye işlem uygulandı. Yolcuları çeşitli bahanelerle reddeden taksicinin görüntülerinin paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti.

2'Sİ ENGELLİ 4 YOLCUYU ARACINA ALMADI

Alışveriş merkezi önünde aracına aldığı 2'si engelli 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek kabul etmediği ve yolcuları araçtan indirdiği iddia edilen O.A. (36) isimli şoförüne 11 bin 629 lira uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik incelemeler yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 16 Ocak tarihinde Ataşehir ilçesi D100 Kuzey Karayolu mevkiinde bir ticari taksi sürücüsünün yol kenarında duraklama yaptığı sırada yolcuların müşteri olarak araca binmek istediği; araç sürücüsünün ise yolcu seçerek 2'si engelli 4 yolcuyu taksiye almak istemediği belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen O.A. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; Ek2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 11 bin 629 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

