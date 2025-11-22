Esenyurt'ta akıl almaz taksici kavgası: Kameraya yansıyan o anlar pes dedirtti

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin önüne park eden taksiciye yaklaşan diğer taksiciler, "burası bizim, yolcu alamazsın" diyerek tepki gösterdi ve saldırıya geçti.

CAMLARI YUMRUKLAYIP HAKARET ETTİLER

Kaçak olarak sitenin önünü mesken tuttukları iddia edilen saldırganlar, aracın camını yumruklayarak sürücüyü tehdit etti ve hakaretlerde bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taciz sona erdi.

Saldırıya uğrayan taksi sürücüsü, yaşanan anları saniye saniye kayıt altına alarak karakola gidip şikayetçi oldu. Görüntülerde, saldırgan taksicilerin yolu kesip camı yumrukladıkları ve tehditler savurdukları görülüyor.