19°
Yaşam
 | Ali Osman Polat

Esenyurt'ta akıl almaz taksici kavgası: Kameraya yansıyan o anlar pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta, telefonla konuşmak için aracını park eden bir taksi sürücüsü, bölgeyi "kendi durakları" ilan eden başka taksicilerin saldırısına uğradı. Yaklaşık yarım saat süren taciz ve saldırı anları, mağdur taksicinin araç içi kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 03:20
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 03:20

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Mahallesi Tunç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin önüne park eden taksiciye yaklaşan diğer taksiciler, "burası bizim, yolcu alamazsın" diyerek tepki gösterdi ve saldırıya geçti.

Esenyurt'ta akıl almaz taksici kavgası: Kameraya yansıyan o anlar pes dedirtti

CAMLARI YUMRUKLAYIP HAKARET ETTİLER

Kaçak olarak sitenin önünü mesken tuttukları iddia edilen saldırganlar, aracın camını yumruklayarak sürücüyü tehdit etti ve hakaretlerde bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taciz sona erdi.

Saldırıya uğrayan taksi sürücüsü, yaşanan anları saniye saniye kayıt altına alarak karakola gidip şikayetçi oldu. Görüntülerde, saldırgan taksicilerin yolu kesip camı yumrukladıkları ve tehditler savurdukları görülüyor.

