Ankara'da taksiciye dehşeti yaşatmışlardı! O eşkıyalar gözaltına alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde taksi şoförü Mehmet Can Doğan, seyir halindeyken bir sürücüyle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın sonlanmasının ardından taksiciyi takip eden şehir eşkıyalar, Doğan'ı durdurup darbetmeye başladı.

ŞEHİR EİKIYALARI YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin S.K., A.K., E.K. ve R.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

"DİŞLERİMİ KIRDILAR, VÜCUDUMDA MORLUKLAR OLUŞTU"

Haklarında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan darbedilen taksi şoförü, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada o anları "Yüzüme ve dişlerime vurdular. Dişlerimi kırdılar. Vücudumda morluklar oluştu" ifadeleriyle anlatmıştı.