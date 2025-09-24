Menü Kapat
 Baran Aksoy

Ankara'da taksiciye dehşeti yaşatmışlardı! O eşkıyalar gözaltına alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir taksiciyi darbeden 4 şehir eşkıyası, ekiplerce yakalandı. Şüphelilerin 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

24.09.2025
24.09.2025
'nın ilçesinde taksi şoförü Mehmet Can Doğan, seyir halindeyken bir sürücüyle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın sonlanmasının ardından taksiciyi takip eden şehir eşkıyalar, Doğan'ı durdurup darbetmeye başladı.

Ankara'da taksiciye dehşeti yaşatmışlardı! O eşkıyalar gözaltına alındı

ŞEHİR EİKIYALARI YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin S.K., A.K., E.K. ve R.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da taksiciye dehşeti yaşatmışlardı! O eşkıyalar gözaltına alındı

"DİŞLERİMİ KIRDILAR, VÜCUDUMDA MORLUKLAR OLUŞTU"

Haklarında '' suçundan işlem başlatılan zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan darbedilen taksi şoförü, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada o anları "Yüzüme ve dişlerime vurdular. Dişlerimi kırdılar. Vücudumda morluklar oluştu" ifadeleriyle anlatmıştı.

