Depremzede, dolandırıcıların hedefi oldu! Kendi elleriyle binlerce TL gönderdi: Alın teri paramı geri istiyorum

Hatay'ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde iş yeri yıkılan 55 yaşındaki Mehmet Mithat Öğütçü, vicdansız dolandırıcıların hedefi oldu. Konteyner alma ve iş yeri sahibi olma hayaliyle kendini devlet memuru olarak tanıtan bir şahısla görüşen Öğütçü, banka yoluyla 160 bin TL para gönderdi.

TELEFONLARINI AÇMADI

Aradan geçen sürede vaatler yerine getirilmeyince şahsı telefonla arayan Öğütçü, bir türlü şahsa ulaşamadı. Şahsın çalıştığını beyan ettiği devlet kurumu ise, şahsın kurumla ilgisi olmadığını söyledi.

"NE İŞ YERİM OLDU NE MAKİNELERİM GELDİ"

Bir ay önce adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğunu, bir hafta önce de tekrar şikayetçi olduğunu söyleyen Mehmet Mithat Öğütçü, "Kendini devlet memuru olarak çalışan bir kişi olarak tanıttı. Bana iş yeri, makine ve sigorta sözü verdi. Hatta 650 metrekarelik bir yer ayarladığını söyledi. Gösterdiği dekontlar ve belgelerle inandırdı. Ama ne iş yerim oldu ne makinelerim geldi. 160 bin liramı aldı kayboldu. En çok devlet memuru çalışanı olduğuna inandığım için yanıldım. Zor koşullarda kazandığım alın teri paramı geri istiyorum. Ülkemin adaletine güveniyorum" ifadelerini kullandı.