TGRT Haber
19°
 Ali Osman Polat

Kars'ta polise ceza: Gazeteciyi darp olayında HAGB ve 15 bin 750 TL para cezası kararı

Kars’ın Kağızman ilçesinde, araç parkı yüzünden gazeteci ile yaşadığı tartışma sonrasında gazeteciyi darp eden koruma polisi hakkında mahkeme kararını açıkladı. Polis memuru, zor kullanma yetkisini aştığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 15 bin 750 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kars'ta polise ceza: Gazeteciyi darp olayında HAGB ve 15 bin 750 TL para cezası kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
02:07
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
02:10

Olay, 11 Temmuz 2023 tarihinde Hükümet Konağı'nda, kaymakamın koruma polisi ile İHA muhabiri Serkan Çağlar arasında "aracını buraya çekemezsin" tartışmasıyla başlamış ve ardından yaşanmıştı.

Kars'ta polise ceza: Gazeteciyi darp olayında HAGB ve 15 bin 750 TL para cezası kararı

GAZETECİ BERAAT ETTİ

Yapılan sonucunda, gazeteci Serkan Çağlar'ın "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar verildi.

Kars'ta polise ceza: Gazeteciyi darp olayında HAGB ve 15 bin 750 TL para cezası kararı

Çağlar’ın avukatı İbrahim Kan, mahkeme kararını değerlendirerek, müvekkilinin hukuka aykırı bir eyleminin tespit edilememesi nedeniyle ettiğini belirtti. Avukat Kan, koruma polisinin ise silahsız ve şiddete başvurmayan müvekkiline yönelik zor kullanma yetkisini aştığının ve yaralanmasına sebebiyet verdiğinin kabul edildiğini aktardı.

Polis memurunun TCK m.256/1 delaletiyle cezalandırılmasına karar verildiği öğrenildi.

TGRT Haber
