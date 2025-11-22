Kars'ta polise ceza: Gazeteciyi darp olayında HAGB ve 15 bin 750 TL para cezası kararı

Olay, 11 Temmuz 2023 tarihinde Kağızman Hükümet Konağı'nda, kaymakamın koruma polisi ile İHA muhabiri Serkan Çağlar arasında "aracını buraya çekemezsin" tartışmasıyla başlamış ve ardından darp yaşanmıştı.

GAZETECİ BERAAT ETTİ

Yapılan yargılama sonucunda, gazeteci Serkan Çağlar'ın "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar verildi.

Çağlar’ın avukatı İbrahim Kan, mahkeme kararını değerlendirerek, müvekkilinin hukuka aykırı bir eyleminin tespit edilememesi nedeniyle beraat ettiğini belirtti. Avukat Kan, koruma polisinin ise silahsız ve şiddete başvurmayan müvekkiline yönelik zor kullanma yetkisini aştığının ve yaralanmasına sebebiyet verdiğinin kabul edildiğini aktardı.

Polis memurunun TCK m.256/1 delaletiyle cezalandırılmasına karar verildiği öğrenildi.