Moody's, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti; İtalya'nın notunu ise yükseltti

Açıklamada, İngiltere'nin zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi ile güçlü kurumsal yapısının not kararını desteklediği belirtildi. Hükümetin büyük bütçe açığını azaltma taahhüdü de notu destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

İTALYA'DA NOT ARTIŞI

Öte yandan Moody's, İtalya'nın uzun vadeli kredi notunu bir basamak yükselterek "Baa3" seviyesinden "Baa2" seviyesine çıkardı. Kurum, not görünümünü ise **"pozitif"**ten **"durağan"**a çevirdi.

Not artırımının, İtalya'da uygulanan ekonomik ve mali reformların etkinliğini artıran tutarlı siyasi ve politika istikrarı geçmişini yansıttığı ifade edildi. İtalya'nın yüksek kamu borcu yükünün 2027'den itibaren kademeli olarak azalmasının beklendiği kaydedildi.