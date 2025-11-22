Menü Kapat
 Ali Osman Polat

Moody's, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti; İtalya'nın notunu ise yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere ve İtalya'nın kredi notlarına ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kuruluş, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "Aa3" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Moody's, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti; İtalya'nın notunu ise yükseltti
Açıklamada, 'nin zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi ile güçlü kurumsal yapısının not kararını desteklediği belirtildi. Hükümetin büyük bütçe açığını azaltma taahhüdü de notu destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Moody's, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti; İtalya'nın notunu ise yükseltti

İTALYA'DA NOT ARTIŞI

Öte yandan Moody's, 'nın uzun vadeli kredi notunu bir basamak yükselterek "Baa3" seviyesinden "Baa2" seviyesine çıkardı. Kurum, not görünümünü ise **"pozitif"**ten **"durağan"**a çevirdi.

Not artırımının, İtalya'da uygulanan ekonomik ve mali reformların etkinliğini artıran tutarlı siyasi ve politika istikrarı geçmişini yansıttığı ifade edildi. İtalya'nın yüksek kamu borcu yükünün 2027'den itibaren kademeli olarak azalmasının beklendiği kaydedildi.

#Ekonomi
#İngiltere
#İtalya
#kredi notu
#moodys
#Ekonomik Reformlar
#Kamu Borcu
#Kamu Borcu
#Ekonomi
