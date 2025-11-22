New York Borsası yükselişte: Fed'den faiz indirimi sinyali piyasayı canlandırdı!

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,08 artarak 46.245,56 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,98 artışla 6.602,96 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,88 kazançla 22.273,08 puana ulaştı.

PİYASAYI WILLIAMS'IN AÇIKLAMALARI DESTEKLEDİ

Piyasadaki yukarı yönlü hareketi, New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları destekledi. Williams, iş gücü piyasasının zayıflamasıyla birlikte kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söyledi.

Williams'ın bu açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı.

TÜFE VERİSİ YAYIMLANMAYACAK

Makroekonomik veriler cephesinde ise, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sektöründeki genişlemenin yavaşladığına işaret etti. Öte yandan, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin kapalı olması nedeniyle ekim ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin yayımlanmayacağını duyurdu.