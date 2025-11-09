Dicle Üniversitesi'nde tedavi gören polis memuru kayboldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuru, kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre, Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi'ne getirildi. Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.