Dicle Üniversitesi'nde tedavi gören polis memuru kayboldu

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuru, kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre, Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi'ne getirildi. Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.