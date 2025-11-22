Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Olay, saat 20.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine gelen Fatih A. ve Ümit Ö. ile iş yeri sahibi H.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi H.A., yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö.'ye ateş etti. Bu sırada dışarıdaki diğer iki kişi de dükkana doğru ateş açtı.

Yaşanan çatışmada Fatih A. ve Ümit Ö. hayatını kaybederken, yan dükkanın önünde duran bir kişi de ayağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinden kaçan iş yeri sahibi H.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin, olay yerinden kaçan diğer iki şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.