Batuhan Karadeniz neden kırmızı bültenle aranıyor? Kariyeri ve oynadığı takımlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis incelemesi kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

Batuhan Karadeniz’in de taşınır ve taşınmaz mülklerine, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kurumlarında bulunan hesaplarına, kripto para piyasası ve borsadaki varlıklarına el konuldu.

BATUHAN KARADENİZ NEDEN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR?

Karadeniz’in sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahis ve kumarı özendiren içerikler paylaştığı, ayrıca yasa dışı bahis sitelerine yönelik tanıtım yaptığı saptandı.

Bu nedenle Karadeniz hakkında “7258 Sayılı Yasaya Aykırılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından kırmızı bülten talebi kabul edildi.

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 tarihinde doğdu.

Kariyerine İçerenköy İdman Yurdu’nda başlayan Karadeniz, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de mücadele etti.

Karadeniz, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor’da forma giydi. 2016 yılında FC St. Gallen’e transfer oldu, ardından Şanlıurfaspor ve çeşitli alt lig takımlarında kariyerini devam ettirdi.

2024 yılı itibarıyla bir platformda canlı yayınlar yaparak içerik üretiyor.