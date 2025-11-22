Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Batuhan Karadeniz neden kırmızı bültenle aranıyor? Kariyeri ve oynadığı takımlar

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında, kırmızı bülten çıkarıldı. Haberin duyulmasıyla birlikte kırmızı bülten çıkarılmasının sebebi ve Batuhan Karadeniz’in kariyeri merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Batuhan Karadeniz neden kırmızı bültenle aranıyor? Kariyeri ve oynadığı takımlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 00:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı incelemesi kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında çıkarıldığını duyurdu.

Batuhan Karadeniz’in de taşınır ve taşınmaz mülklerine, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kurumlarında bulunan hesaplarına, kripto para piyasası ve borsadaki varlıklarına el konuldu.

Batuhan Karadeniz neden kırmızı bültenle aranıyor? Kariyeri ve oynadığı takımlar

BATUHAN KARADENİZ NEDEN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR?

Karadeniz’in sosyal medya hesapları üzerinden ve kumarı özendiren içerikler paylaştığı, ayrıca yasa dışı bahis sitelerine yönelik tanıtım yaptığı saptandı.

Bu nedenle Karadeniz hakkında “7258 Sayılı Yasaya Aykırılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından kırmızı bülten talebi kabul edildi.

Batuhan Karadeniz neden kırmızı bültenle aranıyor? Kariyeri ve oynadığı takımlar

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 tarihinde doğdu.

Kariyerine İçerenköy İdman Yurdu’nda başlayan Karadeniz, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de mücadele etti.

Karadeniz, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor’da forma giydi. 2016 yılında FC St. Gallen’e transfer oldu, ardından Şanlıurfaspor ve çeşitli alt lig takımlarında kariyerini devam ettirdi.

2024 yılı itibarıyla bir platformda canlı yayınlar yaparak içerik üretiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Karadeniz’in hangi mal varlıklarına el konuldu?
Taşınır-taşınmaz mülklerine, şirket paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el koyma kararı alındı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı!
ETİKETLER
#kumar
#kırmızı bülten
#bahis
#yasadışı bahis
#Batuhan Karadeniz
#Yasa Uykusuzluğu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.