Fenerbahçe Beko'dan Sırbistan deplasmanında zafer: Partizan'a 99 sayı!

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan'ı 99-87 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip bu zaferle birlikte galibiyet sayısını 7'ye yükseltti.
Beogradska Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe Beko, ilk yarıda rakibine nefes aldırmadı. İki çeyrekte 56 sayı bulan sarı lacivertliler, devreye 56-39 önde girdi! Ardından üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip geri dönmeye çalışsa da; Fenerbahçe Beko son periyotta farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 99-87 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Jantunen, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Brown'ın 27 sayısı, yenilgiyi önleyemedi.
