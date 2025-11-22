Partizan Fenerbahçe Beko maç sonucu kaç kaç? Üst üste 4. galibiyet

Belgrad Arena'da oynanan müsabakaya 14-0'lık seriyle etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-11 önde kapattı.

İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle isabet bulan Mikael Jantunen ile basketler üreten Fenerbahçe Beko, devre arasına 56-39 önde girdi.

Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın skorer oyunu ile farkı azaltmaya çalışsa da sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-68 üstün giren taraf oldu.

Son periyotta farkı yeniden açan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 99-87 galip ayrıldı.

Jantunen, 19 sayı ile takımının galibiyetinde belirgin rol oynadı. Ev sahibi ekipte Brown'ın 27 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

Sarı-lacivertli takım, üst üste 4. olmak üzere 7. galibiyetine ulaştı. Partizan ise 8. yenilgisini yaşadı.