Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Bayburt'tan özel öğrenciler "adil dünya" istedi, dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bayburt’ta anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Bayburt Barosu ile Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri dilek fenerlerini yakarak eşit ve adil bir dünya için gökyüzüne bıraktı.

Bayburt'tan özel öğrenciler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 01:40
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 01:40

Akran Akademi bahçesinde yapılan etkinlikte, öğrenciler öğretmenleri gözetiminde hazırladıkları fenerleri havaya saldı. Gökyüzüne yükselen fenerler görsel bir şölen oluştururken, Baro Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Bayburt'tan özel öğrenciler "adil dünya" istedi, dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER BİZİ ONURLANDIRDI"

Etkinliğin amacının çocuk haklarına dikkat çekmek olduğunu belirten Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serhat Kılıç, Bayburt Barosuna destekleri için teşekkür etti. Kılıç, Baro'nun özel çocuklarla ilgili gösterdiği hassasiyetin kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

Bayburt'tan özel öğrenciler "adil dünya" istedi, dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı

Bayburt Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Meryem Birinci ise, gökyüzüne bırakılan fenerlerin her birinin birer temenni niteliği taşıdığını söyledi. Birinci, dileklerinin, tüm çocukların daha eşit, özgür ve adil bir gelecekte yaşaması olduğunu vurguladı. Özellikle özel çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir geleceği hedeflediklerini belirterek, tüm çocukların Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

