Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman 2025? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mü?

Dünya genelinde yılın neredeyse her günü önemli toplumsal konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla anılıyor. Bu özel günlerden birinin de 20 Kasım'a denk gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl 20 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Çocuk Hakları Günü ilk olarak 1954 yılında kutlanmaktadır. 20 Kasım 1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Bildirgesi'ni kabul etmiştir. Ardından 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda benimsenmiştir.

Bugün 20 Kasım dünyanın birçok ülkesinde çocukların güvenliği, eğitimi, sağlığı ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarının önemini hatırlatan özel bir gün olarak değerlendiriliyor. ABD ve Somali hariç en fazla sayıda ülke tarafından onaylanan insan hakları belgesidir.

20 KASIM NE GÜNÜ?

20 Kasım tarihi Birleşmiş Milletler'in 1940'larda kuruluşundan bu zamana kadar dünya üzerinde Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmektedir. Bu özel günde çocukların temel haklarının önemine dikkat çekilmek istenmektedir. Sağlıklı yaşam hakkı, eğitim hakkı, çocuk işçiliği gibi konulara dikkat çekilir.