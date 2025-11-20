Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman 2025? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mü?

Dünya genelinde neredeyse her gün bir duruma farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. 20 Kasım tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman 2025? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 09:37

Dünya genelinde yılın neredeyse her günü önemli toplumsal konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla anılıyor. Bu özel günlerden birinin de 20 Kasım'a denk gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman 2025? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mü?

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Dünya Günü her yıl 20 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Çocuk Hakları Günü ilk olarak 1954 yılında kutlanmaktadır. 20 Kasım 1959 yılında Genel Kurulu Çocuk Hakları Bildirgesi'ni kabul etmiştir. Ardından 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda benimsenmiştir.

Bugün 20 Kasım dünyanın birçok ülkesinde çocukların güvenliği, eğitimi, sağlığı ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarının önemini hatırlatan özel bir gün olarak değerlendiriliyor. ABD ve Somali hariç en fazla sayıda ülke tarafından onaylanan insan hakları belgesidir.

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman 2025? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mü?

20 KASIM NE GÜNÜ?

20 Kasım tarihi Birleşmiş Milletler'in 1940'larda kuruluşundan bu zamana kadar dünya üzerinde Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmektedir. Bu özel günde çocukların temel haklarının önemine dikkat çekilmek istenmektedir. Sağlıklı yaşam hakkı, eğitim hakkı, çocuk işçiliği gibi konulara dikkat çekilir.

ETİKETLER
#birleşmiş milletler
#çocuk hakları
#Dünya Çocuk Hakları Günü
#20 Kasım
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.