Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bütçe komisyonunda flaş açıklamalar: "16 milyon MR çekildi"

Memişoğlu, 2025'in ilk 10 ayında 16 milyon MR ve 17 milyon BT çekimi yapıldığını, acil hastalara gerekli tüm görüntüleme hizmetlerinin anında verildiğini açıkladı.

KORUYUCU SAĞLIKTA YENİ DÖNEM VE İLAÇ KULLANIMI

Koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek için aile hekimliği sisteminde kapsamlı değişikliklere gittiklerini belirten Memişoğlu, akılcı ilaç kullanımı sayesinde aile hekimlerinin yazdığı antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç kullanım oranının üçte birden beşte bire kadar gerilediğini söyledi. Aile hekimlerinin daha önce yazamadığı 1859 ilacı artık yazabilir hale geldiğini de ekledi.

Bakan, "Koruyan Sağlık" modeliyle bir yıl içinde toplam 105 milyon tarama ve izlem yaptıklarını, erken tanı sayesinde 5 milyon kanser taramasıyla 19 bin vatandaşa erken kanser tanısı koyduklarını bildirdi.

MHRS VE ŞEHİR HASTANELERİ SAVUNMASI

Randevu sorunlarına değinen Memişoğlu, aile hekimlerinin artık hastane randevularını ve tetkikleri kendilerinin isteyebildiğini; şimdiye kadar 6 milyon vatandaşa aile hekimleri aracılığıyla randevu alındığını ifade etti.

Şehir hastaneleri eleştirilerine yanıt veren Memişoğlu, KÖİ modelinin sadece bir finansman ve yapım modeli olduğunu ve hastanelerin sevk ve idaresinin tamamen Bakanlık tarafından yürütüldüğünü vurguladı. KÖİ ödemelerinin Bakanlık bütçesindeki payının da azaldığını (2025'te %6,1) belirtti.

Bakan son olarak, yurt dışına giden hekim sayısının 412 olduğunu, buna karşılık geçmiş yıllarda giden hekimlerden 249'unun 2025 yılında ülkeye geri döndüğünü açıkladı.