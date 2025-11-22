Menü Kapat
Politika
 22.11.2025

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bütçe komisyonunda flaş açıklamalar: "16 milyon MR çekildi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini politikalarının merkezine aldıklarını belirterek, çarpıcı veriler paylaştı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bütçe komisyonunda flaş açıklamalar:
Memişoğlu, 2025'in ilk 10 ayında 16 milyon MR ve 17 milyon BT çekimi yapıldığını, acil hastalara gerekli tüm görüntüleme hizmetlerinin anında verildiğini açıkladı.

KORUYUCU SAĞLIKTA YENİ DÖNEM VE İLAÇ KULLANIMI

Koruyucu hizmetlerini geliştirmek için sisteminde kapsamlı değişikliklere gittiklerini belirten Memişoğlu, akılcı ilaç kullanımı sayesinde aile hekimlerinin yazdığı antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç kullanım oranının üçte birden beşte bire kadar gerilediğini söyledi. Aile hekimlerinin daha önce yazamadığı 1859 ilacı artık yazabilir hale geldiğini de ekledi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bütçe komisyonunda flaş açıklamalar: "16 milyon MR çekildi"

Bakan, "Koruyan Sağlık" modeliyle bir yıl içinde toplam 105 milyon tarama ve izlem yaptıklarını, erken tanı sayesinde 5 milyon kanser taramasıyla 19 bin vatandaşa erken kanser tanısı koyduklarını bildirdi.

MHRS VE ŞEHİR HASTANELERİ SAVUNMASI

Randevu sorunlarına değinen Memişoğlu, aile hekimlerinin artık hastane randevularını ve tetkikleri kendilerinin isteyebildiğini; şimdiye kadar 6 milyon vatandaşa aile hekimleri aracılığıyla randevu alındığını ifade etti.

Şehir hastaneleri eleştirilerine yanıt veren Memişoğlu, KÖİ modelinin sadece bir finansman ve yapım modeli olduğunu ve hastanelerin sevk ve idaresinin tamamen Bakanlık tarafından yürütüldüğünü vurguladı. KÖİ ödemelerinin Bakanlık bütçesindeki payının da azaldığını (2025'te %6,1) belirtti.

Bakan son olarak, yurt dışına giden hekim sayısının 412 olduğunu, buna karşılık geçmiş yıllarda giden hekimlerden 249'unun 2025 yılında ülkeye geri döndüğünü açıkladı.

