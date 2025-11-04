Menü Kapat
Sağlık
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bütün organlarını bağışladı! Vatandaşa da düşündürecek bir sözle çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla e-Nabız üzerinden dijital ortamda organ bağışında bulundu. Memişoğlu, "Allah tüm insanlarımıza nasip etsin." dediği organ bağışı için vatandaşlara da "Öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğinizi düşünerek organlarınızı bağışlayın." çağrısında bulundu.

AA
04.11.2025
04.11.2025
Bakan Memişoğlu, Haftası kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen, "Organ Bağışı Haftası Farkındalık Toplantısı"na katıldı.

Memişoğlu, organ bağışının bir insanın hayatını kurtardığını ifade ederek, "Bizim inancımıza göre de bir can kurtarmak, bütün alemi kurtarmak gibi bir duygudur. Bunu topluma anlatmamız lazım." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bütün organlarını bağışladı! Vatandaşa da düşündürecek bir sözle çağrı yaptı

"YAPILAN NAKİLLERİN YÜZDE 90'I CANLIDAN"

Türk toplumunun çok özverili olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Kendi parçasını canlıyken veriyor. Karaciğerinin yarısını, böbreğinin birini veriyor. Yılda 5 binin üzerinde yapıyoruz. Bunların yüzde 90'ını canlıdan yapıyoruz. Canlıdan kendi parçasını veren bir topluma esasında daha da çok anlatarak, öldükten sonra toprak olacak ve çürüyecek organını çok rahatlıkla verebilir. Onun için bu çaba içindeyiz." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ KARACİĞER NAKLİ YAPAN MERKEZİ MALATYA'DA"

Memişoğlu, Türkiye'nin organ naklinde de dünyaya örnek olabilecek bir ülke olduğunu ifade ederek, ilk kalp naklinin 1968'de yapıldığını söyledi. 1979'da ise dünyaya örnek olabilecek bir kanunu çıkarıldığını belirten Memişoğlu, söz konusu kanunda yapılan düzenlemeleri anlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bütün organlarını bağışladı! Vatandaşa da düşündürecek bir sözle çağrı yaptı

Memişoğlu, karaciğer ve böbrek nakillerinin birçoğunun canlıdan yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde dünyanın en iyi karaciğer nakli yapan merkezi enstitüsü var, 'da. Orada birçok cerrahımız ve sağlık ekibimiz var. Ama baktığınızda çoğunu canlı olarak yapıyoruz. Başka ülkelerden gelen insanlara da veya giderek nakil öğretiyoruz. Yetişmiş, yetkinliğimiz, insan gücümüz ve bilgimizle bunu başarabiliyoruz. Ama başaramadığımız bir şey var. Kadavradan organ bağışı. Şimdi burada toplumu aydınlatmamız ve onu öğretmemiz gerekiyor. Türkiye'de 32 bin 500 insanımız organ bekliyor. Her gün 3 ila 4 kişi organ beklerken hayatını kaybediyor."

"ÖLDÜKTEN SONRA BİR İNSANIN CANINA CAN KATABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNEREK ORGANLARINIZI BAĞIŞLAYIN"

Organ bağışı mevzuatında yapılan değişiklikle bağış işlemlerinin artık dijital ortama taşındığını ifade eden Memişoğlu, "Bugün insanlarımızdan şunu istiyoruz, öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğinizi düşünerek organlarınızı bağışlayın." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bütün organlarını bağışladı! Vatandaşa da düşündürecek bir sözle çağrı yaptı

"ALLAH TÜM İNSANLARIMIZA NASİP ETSİN"

Bakan Memişoğlu, 1997'de Samsun'da vatani görevini asteğmen olarak yaptığı dönemde bütün organlarını bağışladığını anlatarak, "O zaman kağıt veriyorlardı. Şimdi onu elektronik olarak e-Devlet'ten kendim bağışlayacağım. Vasiyet ettim ve bu organ kağıdı artık elektronik sistemde duracak. Benim eşim, çocuğum, ailem birinci derece yakınlarımdan biri gerçekten organ yetmezliğine girerse acil hastalar haricinde öncelikli olacak. Eşim ve çocuklarımın da bunu bilmesini istiyorum. Ve artık onlara sadece bilgi verilmesini istiyorum. Bütün organlarımı bağışlıyorum. Allah bütün insanlarımıza bunu yapmayı nasip etsin."

Memişoğlu, konuşmasının ardından elektronik ortamda organ bağışında bulundu. Programda, Bakan Memişoğlu'na hastanede tedavi gören çocukların yaptığı resim hediye edildi.

