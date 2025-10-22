Organ bağışında yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlanabileceğini açıkladı. Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan Memişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"ORGAN BAĞIŞI SÜRECİNİ DAHA KOLAY HALE GETİRDİK"

Bakan Memişoğlu paylaşımında "'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri, başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel." ifadelerini kullandı.

6 ADIMDA ORGAN BAĞIŞI

e-Nabız üzerinden organ bağışı başvurusunun nasıl yapılacağını video paylaşarak duyuran Sağlık Bakanlığının açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Organ bağışı ile ilgili Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile vatandaşlarımız e-Nabız ve e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilir hâle geldi. Organ bağışı süreci dijital ortama taşınabilecek. Organ bağışı süreci daha kolay ve hızlı biçimde tamamlanabilecek. Siz de e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunmak için videodaki 6 adımı takip edebilirsiniz. Her Bağış Yeni Bir Hayattır."