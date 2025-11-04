Depresyon mevsimi başladı, mutluluk hormonu azaldı! İşte ruh sağlığını korumak için yapılması gerekenler

Mevsim geçişlerinde yaşanan depresyona eğilim hızla artmaya devam ediyor. Artan duygu durum bozukluğunun sebebinin ise karanlık havalar ve kısalan günler olduğu biliniyor. Bu durumu en aza indirgemenin yolu ise gün içerisinde egzersiz ve yürüyüş yapmaktan geçiyor. Dönemsel depresyonu en hafif şekilde atlatmanın yollarını ise Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek tüm detaylarıyla anlattı.

Bu dönemde insanların kendini daha içe dönük, düşünceli veya nostaljik hissedebileceğine dikkat çeken Karaçiçek "Özellikle geçmişi düşünme, ‘yılın sonuna yaklaşıyoruz' hissi, bazı kişilerde hesaplaşma veya melankoli duygularını tetikleyebilir. Sonbahar aynı zamanda , yeniden başlangıç ve denge mevsimidir. Doğanın yavaşlaması, insanlara da duraklama, değerlendirme ve yeniden plan yapma fırsatı sunar. Bu yüzden bazı kişilerde tam tersine rahatlama, huzur ve çalışma artışı da gözlemlenir. Tatil sezonunun bitmesiyle birlikte, birçok insan için yeniden işe veya okula dönüş başlar. Bu, düzen ve hedef belirleme açısından olumlu bir etki oluşturabilir. Motivasyon, üretkenlik ve planlama becerileri artar. Havanın soğuması, sosyal aktivitelerin azalmasına neden olabilir. Bu da bazı kişilerde yalnızlık hissini artırabilir, ancak bazıları için aileyle vakit geçirme ve ev ortamının sıcaklığı ön plana çıkar" ifadelerini kullandı.



HER GÜN TEMİZ HAVA ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Sonbaharda ruh sağlığını desteklemek için, gün ışığından maksimum faydalanmanın gerektiğini aktaran Karaçiçek, "Her gün 20-30 dakika açık havada vakit geçirmek, düzenli egzersiz yapmak özellikle yürüyüş yapmak gerekir. Hafif kardiyo ruh halini İyileştirir" diyerek sözlerini tamamladı.