Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Depresyon mevsimi başladı, mutluluk hormonu azaldı! İşte ruh sağlığını korumak için yapılması gerekenler

Sonbaharda kısalan günler ve kapalı hava yoğunluğundan psikolojiniz olumsuz etkilenebiliyor. Vücudunuz normalden daha çok uyku istiyor ve mevsimsel duygu durum bozukluğu (SAD) olarak bilinen depresyon türüne yakalanabiliyor. Bu ruh halinden çıkabilmenin çeşitli yollarını Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek madde madde anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 17:21

Mevsim geçişlerinde yaşanan depresyona eğilim hızla artmaya devam ediyor. Artan duygu durum bozukluğunun sebebinin ise karanlık havalar ve kısalan günler olduğu biliniyor. Bu durumu en aza indirgemenin yolu ise gün içerisinde egzersiz ve yürüyüş yapmaktan geçiyor. Dönemsel depresyonu en hafif şekilde atlatmanın yollarını ise Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek tüm detaylarıyla anlattı.

Depresyon mevsimi başladı, mutluluk hormonu azaldı! İşte ruh sağlığını korumak için yapılması gerekenler

Bu dönemde insanların kendini daha içe dönük, düşünceli veya nostaljik hissedebileceğine dikkat çeken Karaçiçek "Özellikle geçmişi düşünme, ‘yılın sonuna yaklaşıyoruz' hissi, bazı kişilerde hesaplaşma veya melankoli duygularını tetikleyebilir. aynı zamanda , yeniden başlangıç ve denge mevsimidir. Doğanın yavaşlaması, insanlara da duraklama, değerlendirme ve yeniden plan yapma fırsatı sunar. Bu yüzden bazı kişilerde tam tersine rahatlama, ve çalışma artışı da gözlemlenir. Tatil sezonunun bitmesiyle birlikte, birçok insan için yeniden işe veya okula dönüş başlar. Bu, düzen ve hedef belirleme açısından olumlu bir etki oluşturabilir. , üretkenlik ve planlama becerileri artar. Havanın soğuması, sosyal aktivitelerin azalmasına neden olabilir. Bu da bazı kişilerde yalnızlık hissini artırabilir, ancak bazıları için aileyle vakit geçirme ve ev ortamının sıcaklığı ön plana çıkar" ifadelerini kullandı.

Depresyon mevsimi başladı, mutluluk hormonu azaldı! İşte ruh sağlığını korumak için yapılması gerekenler

HER GÜN TEMİZ HAVA ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Sonbaharda ruh sağlığını desteklemek için, gün ışığından maksimum faydalanmanın gerektiğini aktaran Karaçiçek, "Her gün 20-30 dakika açık havada vakit geçirmek, düzenli egzersiz yapmak özellikle yürüyüş yapmak gerekir. Hafif kardiyo ruh halini İyileştirir" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hem kilo verdiriyor hem hafızayı çelik gibi yapıyor: Uzmanlar Alzheimer’i tarihe gömen diyet listesini verdi!
ETİKETLER
#ruh sağlığı
#sonbahar
#huzur
#Motivasyon
#Nostalji
#Çalışma Durumu
#Melankoli
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.