SMA için büyük umut: Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Polifarma tarafından kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında tarihi bir adım attığı bir törende katılımcılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bakan Memişoğlu, Anadolu topraklarının binlerce yıldır yalnızca medeniyetlerin değil, ilmin, hikmetin ve şifanın da beşiği olduğunu belirtti.

Stratejik yolculuğu içeren vizyonun temelinde Sağlık Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli"nin yer aldığının altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti:

YERLİ SAĞLIK ALTYAPISI

"Bu model bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan önleyici yaklaşımlar kadar, yenilikçi üretim altyapılarını, bilimsel araştırmayı, AR-GE odaklı çözüm geliştirmeyi ve yerli-milli teknolojiyle büyümeyi de esas almaktadır. Bu modelin en önemli sac ayaklarından birini de hiç şüphesiz Üreten Sağlık Vizyonumuz oluşturmaktadır.

Bu vizyonla biz, sadece hastalıkları tedavi eden bir sistem değil aynı zamanda, ilaç ve tıbbi cihazlarını kendisi geliştiren, genetik, biyoteknolojik ve moleküler alanlarda inovasyon üreten, bilimsel AR-GE kapasitesini teknolojiyle buluşturan, kendi insan gücüyle geleceği şekillendiren bir sağlık ekosistemi kurmanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda, göreve geldiğimiz andan itibaren, ülkemizin sağlıkta bilimsel kapasitesini geliştirmek için kolları sıvadık. AR-GE ve inovasyon ekosistemimizin kalbinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) yeniden yapılandırarak, bu sürecin hem stratejik beyni hem de sahadaki lokomotifi haline getirdik."

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kuşkusuz, burada yürütülecek en önemli çalışmalardan biri de, Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacına ve etken maddesine yönelik geliştirme faaliyetleridir. Bu adım, 'Üreten Sağlık' vizyonumuzun sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani ve vicdani boyutunu da açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü biz, sağlık hizmetini bir hak, tedaviyi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz. Her bir vatandaşımızın hayatına dokunan çözümleri, artık dışarıdan beklemiyoruz. Kendi bilim insanlarımızla, kendi teknolojik kapasitemizle geliştiriyoruz."

Memişoğlu merkezin yalnızca Türkiye'nin ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası pazarlara açılan bir kapı olacağı, yerli ve milli çözümlerimizi küresel taleple buluşturacağını belirtti.

İLACIN ÜRETİM SÜRECİ

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, çok önemli bir başarı yakalandığını söyledi. Yerli SMA ilacının etken maddesini üreten ve bitmiş ürünü de üretmeye başlayacak olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kumrulu "Bütün dünyada ilacın etkin maddesini üreten ikinci firmayız ve diğer firmalardan çok daha öndeyiz. Ürünün klinik çalışmalarına şu an başlıyoruz. Bir de ruhsatlandırma süreci olacak. Zannediyorum 1,5 ile 2 yıl arasında bir zaman alacak. Aynı zamanda 2030 yılına kadar da patentli ama klinik araştırmalar çerçevesinde de ürünün kullanımlarına yavaş yavaş başlanacak." diye konuştu.

GENETİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise sürdürülebilir büyümenin ve AR-GE faaliyetlerinin önemine dikkati çekti.

Vildan Kumrulu, yeni AR-GE merkezleri ile "antisens oligonukleotid" üretim platformuna yatırım yapan ilk ve tek Türk firması olduklarının altını çizerek bu teknoloji sayesinde mRNA teknolojisi kullanıp kısa RNA zincirleri oluşturarak genetik hastalıkların tedavisine daha kolay odaklanabileceklerini ifade etti.