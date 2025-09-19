Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

SMA için büyük umut: Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Polifarma tarafından kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sağlık alanında yürütülecek en önemli çalışmalardan birinin, Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacına ve etken maddesine yönelik geliştirme faaliyetleri olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 16:57

Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Polifarma tarafından kurulan Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında tarihi bir adım attığı bir törende katılımcılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bakan Memişoğlu, Anadolu topraklarının binlerce yıldır yalnızca medeniyetlerin değil, ilmin, hikmetin ve şifanın da beşiği olduğunu belirtti.

SMA için büyük umut: Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

Stratejik yolculuğu içeren vizyonun temelinde Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli"nin yer aldığının altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti:

YERLİ SAĞLIK ALTYAPISI

"Bu model bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan önleyici yaklaşımlar kadar, yenilikçi üretim altyapılarını, bilimsel araştırmayı, AR-GE odaklı çözüm geliştirmeyi ve yerli-milli teknolojiyle büyümeyi de esas almaktadır. Bu modelin en önemli sac ayaklarından birini de hiç şüphesiz Üreten Sağlık Vizyonumuz oluşturmaktadır.

SMA için büyük umut: Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

Bu vizyonla biz, sadece hastalıkları tedavi eden bir sistem değil aynı zamanda, ilaç ve tıbbi cihazlarını kendisi geliştiren, genetik, biyoteknolojik ve moleküler alanlarda inovasyon üreten, bilimsel AR-GE kapasitesini teknolojiyle buluşturan, kendi insan gücüyle geleceği şekillendiren bir sağlık ekosistemi kurmanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda, göreve geldiğimiz andan itibaren, ülkemizin sağlıkta bilimsel kapasitesini geliştirmek için kolları sıvadık. AR-GE ve inovasyon ekosistemimizin kalbinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) yeniden yapılandırarak, bu sürecin hem stratejik beyni hem de sahadaki lokomotifi haline getirdik."

SMA için büyük umut: Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kuşkusuz, burada yürütülecek en önemli çalışmalardan biri de, Türkiye’nin ilk yerli ilacına ve etken maddesine yönelik geliştirme faaliyetleridir. Bu adım, 'Üreten Sağlık' vizyonumuzun sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani ve vicdani boyutunu da açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü biz, sağlık hizmetini bir hak, tedaviyi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz. Her bir vatandaşımızın hayatına dokunan çözümleri, artık dışarıdan beklemiyoruz. Kendi bilim insanlarımızla, kendi teknolojik kapasitemizle geliştiriyoruz."

Memişoğlu merkezin yalnızca Türkiye'nin ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası pazarlara açılan bir kapı olacağı, yerli ve milli çözümlerimizi küresel taleple buluşturacağını belirtti.

SMA için büyük umut: Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

İLACIN ÜRETİM SÜRECİ

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, çok önemli bir başarı yakalandığını söyledi. Yerli SMA ilacının etken maddesini üreten ve bitmiş ürünü de üretmeye başlayacak olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kumrulu "Bütün dünyada ilacın etkin maddesini üreten ikinci firmayız ve diğer firmalardan çok daha öndeyiz. Ürünün klinik çalışmalarına şu an başlıyoruz. Bir de ruhsatlandırma süreci olacak. Zannediyorum 1,5 ile 2 yıl arasında bir zaman alacak. Aynı zamanda 2030 yılına kadar da patentli ama klinik araştırmalar çerçevesinde de ürünün kullanımlarına yavaş yavaş başlanacak." diye konuştu.

SMA için büyük umut: Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

GENETİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise sürdürülebilir büyümenin ve AR-GE faaliyetlerinin önemine dikkati çekti.

SMA için büyük umut: Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

Vildan Kumrulu, yeni AR-GE merkezleri ile "antisens oligonukleotid" üretim platformuna yatırım yapan ilk ve tek Türk firması olduklarının altını çizerek bu teknoloji sayesinde mRNA teknolojisi kullanıp kısa RNA zincirleri oluşturarak genetik hastalıkların tedavisine daha kolay odaklanabileceklerini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı
Altın fiyatı için kritik 3 ay: Dev banka tahminini yükseltti
ETİKETLER
#Sağlık
#ar-ge
#sağlık bakanı
#sma
#İlaç Üretim
#Yerli Teknoloji
#Genetik Hastalıklar
#İlaç Üretim
#Yerli Teknoloji
#Üreten Sağlık Vizyonu
#Genetik Hastalıklar
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.