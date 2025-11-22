Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’in ilk yarısının en kritik buluşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun 14. haftasında oynanacak olan karşılaşma, zirve hattındaki puan dengesi nedeniyle büyük heyecanla bekleniyor.

DERBİ NE ZAMAN?

Ligin zirvesindeki iki takım arasında oynanacak derbinin tarihi çok yaklaştı. Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadelede tüm gözler Chobani Stadyumu’nda olacak. 12. haftanın sonunda Galatasaray’ın 29, Fenerbahçe’nin ise 28 bulunuyor. 14. haftaya girilirken puan farkı değişmezse oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucu liderin kim olacağını da belirlenecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçı Bein Sports ve TOD TV’den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi internetten izlemek isteyenler TOD TV üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecekler ancak öncelikle üye olmaları gerekiyor. Derbiyi televizyondan izlemek isteyenler ise Bein Sports kullanıcısı olarak maçı TV’den HD yayın ile izleyebilecek.

FB GS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın zamanlaması, ligin seyrini yakından takip eden futbolseverler tarafından özellikle merak ediliyor. Ligin 14. haftasında oynanacak karşılaşmanın tarihi ve saati merakla bekleniyordu. FB GS maçı 1 Aralık’ta oynanacak. 12. hafta sonunda iki takımın arasında yalnızca 1 puan bulunması, maçın puan tablosundaki dengeleri değiştirme ihtimalini güçlendiriyor. Derbinin oynanacağı haftaya girilirken her iki kulüp de çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Karşılaşmanın Kadıköy’de oynanacak olması, mücadeleye farklı bir atmosfer katıyor. Milyonlarca izleyicinin ekran başında takip edeceği derbi için Bein Sports ve TOD TV canlı yayın hazırlıklarını tamamlamış durumda. Yüksek ilgi gören derbi haftası yaklaşırken, maçın hem puan durumu hem de ilk yarıdaki genel tablo açısından taşıdığı önem giderek artıyor. Ligin ilk yarısının kaderini şekillendirebilecek bu karşılaşma, sezonun en çok konuşulacak maçları arasında yer alıyor.

FB GS DERBİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

Derbinin hangi gün ve ayın kaçında oynanacağı, özellikle derbi haftası yaklaştıkça daha fazla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak bu mücadele, ligin ilk yarısında zirve yarışını belirleme ihtimali taşıyor. Galatasaray’ın 29, Fenerbahçe’nin ise 28 puanda olduğu 12. hafta sonrası oluşan puan durumu, derbinin sonucuyla birlikte liderlik yarışında önemli bir tablo ortaya çıkarabilir.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi genellikle Pazar günleri oynanırdı. 2025-2026 sezonu ilk Fenerbahçe Galatasaray derbisi hafta içi oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşma akşam saat 20.00’de başlayacak. Aralık ayının 1. günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı haftanın Pazartesi gününe denk geliyor.