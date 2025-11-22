Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!

Fenerbahçe Galatasaray derbi ne zaman oynanacak tarihi belli oldu. 2025-2026 sezonu FB GS derbi tarihi için gün sayılıyor. FB GS derbi günü merakla bekleniyor. Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilecek kritik mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin 14. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. İlk yarının en önemli maçlarından biri olarak görülen derbi, iki takım arasında yalnızca 1 puanlık farkın bulunduğu haftada oynanacak olmasıyla daha büyük bir önem taşıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 02:30
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 02:33

ile , Süper Lig’in ilk yarısının en kritik buluşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun 14. haftasında oynanacak olan karşılaşma, zirve hattındaki puan dengesi nedeniyle büyük heyecanla bekleniyor.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!

DERBİ NE ZAMAN?

Ligin zirvesindeki iki takım arasında oynanacak derbinin tarihi çok yaklaştı. Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadelede tüm gözler Chobani Stadyumu’nda olacak. 12. haftanın sonunda Galatasaray’ın 29, Fenerbahçe’nin ise 28 bulunuyor. 14. haftaya girilirken puan farkı değişmezse oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucu liderin kim olacağını da belirlenecek.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!

Fenerbahçe Galatasaray maçı Bein Sports ve TOD TV’den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi internetten izlemek isteyenler TOD TV üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecekler ancak öncelikle üye olmaları gerekiyor. Derbiyi televizyondan izlemek isteyenler ise Bein Sports kullanıcısı olarak maçı TV’den HD yayın ile izleyebilecek.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!

FB GS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın zamanlaması, ligin seyrini yakından takip eden futbolseverler tarafından özellikle merak ediliyor. Ligin 14. haftasında oynanacak karşılaşmanın tarihi ve saati merakla bekleniyordu. FB GS maçı 1 Aralık’ta oynanacak. 12. hafta sonunda iki takımın arasında yalnızca 1 puan bulunması, maçın puan tablosundaki dengeleri değiştirme ihtimalini güçlendiriyor. Derbinin oynanacağı haftaya girilirken her iki kulüp de çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!

Karşılaşmanın Kadıköy’de oynanacak olması, mücadeleye farklı bir atmosfer katıyor. Milyonlarca izleyicinin ekran başında takip edeceği derbi için Bein Sports ve TOD TV canlı yayın hazırlıklarını tamamlamış durumda. Yüksek ilgi gören derbi haftası yaklaşırken, maçın hem puan durumu hem de ilk yarıdaki genel tablo açısından taşıdığı önem giderek artıyor. Ligin ilk yarısının kaderini şekillendirebilecek bu karşılaşma, sezonun en çok konuşulacak maçları arasında yer alıyor.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!

FB GS DERBİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

Derbinin hangi gün ve ayın kaçında oynanacağı, özellikle derbi haftası yaklaştıkça daha fazla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak bu mücadele, ligin ilk yarısında zirve yarışını belirleme ihtimali taşıyor. Galatasaray’ın 29, Fenerbahçe’nin ise 28 puanda olduğu 12. hafta sonrası oluşan puan durumu, derbinin sonucuyla birlikte liderlik yarışında önemli bir tablo ortaya çıkarabilir.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi genellikle Pazar günleri oynanırdı. 2025-2026 sezonu ilk Fenerbahçe Galatasaray derbisi hafta içi oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşma akşam saat 20.00’de başlayacak. Aralık ayının 1. günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı haftanın Pazartesi gününe denk geliyor.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım!
ETİKETLER
#galatasaray
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.