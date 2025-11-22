İtalya'da Filistin protestosu: Maccabi Tel Aviv maçı öncesi sokaklar savaş alanına döndü

Polis barikatıyla karşılaşan göstericiler, polislere molotof kokteyli ve havai fişek atarken; polis ekipleri göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

SOKAKLARDA GERİLLA SAVAŞINI ANDIRAN ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İtalyan medyası, göstericilerin çevredeki şantiyelerden aldıkları malzemelerle barikat kurup ateşe verdiğini ve atılan havai fişek ile sis bombalarının sokakları "savaş alanına" çevirdiğini bildirdi.

"Özgür Filistin" sloganlarıyla yürüyen yaklaşık beş bin kişinin katıldığı protesto, Maccabi Tel Aviv ekibinin uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini talep etti. İtalyan yetkililer, çatışmaların maçın oynandığı alandan uzakta gerçekleştiğini açıkladı.