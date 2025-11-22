Samsun’da 6 kanseri yendi: 7. mücadelesinde pozitif duruşuyla ilham veriyor

İlk kez 16 yaşındayken lenf kanseri teşhisi konulan Danışmaz; koltuk altı nüksleri, meme kanseri, tiroid kanseri ve böbrek kanserini atlatarak zorlu süreçler geçirdi. Bu hastalıklar nedeniyle sol memesi, sol böbreği ve tiroit hormonları alınan Danışmaz, ruh yaşının hala "17 buçuk" olduğunu belirterek, 7. mücadelesine de pozitif yaklaştığını söyledi.

"UMUDUNU KAYBETTİĞİNDE AÇ BİR MEZAR İÇİNE GİR"

Geçirdiği büyük ameliyat ve kemoterapiye rağmen dimdik ayakta duran Danışmaz, herkese umut aşılayan şu mesajları verdi:

"Olumsuz hiçbir şey düşünmeyin. Hayat o kadar güzel ki sağlığınızın kıymetini bilin. Umudunu kaybettiğinde aç bir mezar içine gir. Her şeyde umudunuzu yitirmeyin. Kendinize ne kadar pozitif enerji yüklerseniz, her şeye o kadar pozitif bakarsınız. Paraya yatırım yapmayın, insana yatırım yapın." dedi.

Sema Danışmaz, "7. kanserde gidecek, bu serüven burada bitecek" diyerek bu mücadeleyi de kazanacağına olan inancını dile getirdi.