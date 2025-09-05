Biden kanser mi, ne kanseri? Ameliyat geçirdiği açıklandı

Dünyanın gündeminde yer alan Biden'ın hastalığı nedir merak edilirken Biden’ın sözcüsü Kelly Scully, Biden’ın ameliyat geçirdiği bilgisini açıkladı.

BİDEN KANSER Mİ, NE KANSERİ?

Biden’ın sözcüsü Kelly Scully, Biden’ın Biden’ın cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı olduğunu duyururken tarih bilgisi ve diğer detayları paylaşmadı. Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat oldu. 2023 senesinde tespit edilen kanserli cilt lezyonu çıkarılmıştı. Mayıs ayında ise kemiklere yayılmış agresif prostat kanseri teşhisi konmuştu.

BİDEN'A AGRESİF PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ DE KONMUŞTU

Biden’ın sözcüsü Kelly Scully, tarih bilgisi vermeden Biden'ın cilt kanseri lezyonu sebebiyle mohs ameliyatı olduğunu paylaşırken geçmişte geçirdiği hastalıklar da gündeme yerleşti. 2025 yılında Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Mayıs ayında idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması sonrasında 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz." sözleri ile geçmiş olsun mesajını paylaşmıştı.

BİDEN KAÇ YAŞINDA?

20 Kasım 1942 tarihinde doğan isim Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olan Amerikalı siyasetçi ve eski avukattır. 2009-2017 yılları arası ABD'nin 47. başkan yardımcılığı, 1973-2009 yılları arasında ise Delaware Senatörlüğü görevlerini yaptı.