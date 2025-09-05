Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Kanserle mücadele eden ABD'nin eski Başkanı Joe Biden apar topar ameliyata alındı

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden acil olarak ameliyata alındı. Kanserle mücadele eden eski Başkan Biden'ın son sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kanserle mücadele eden ABD'nin eski Başkanı Joe Biden apar topar ameliyata alındı
KAYNAK:
CBS News
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 11:26

ABD'nin eski Başkanı 'ın ameliyata alındığı duyuruldu. 82 yaşında, kanserle mücadele eden Biden'ın son hakkında detay verilmekten kaçınıldı. CBS News, nedeniyle Biden'ın Mohs cerrahisi ile tedavi edildiğini belirtti.

Joe Biden'ın son zamanlarda başının sağ tarafındaki yara izi dikkatlerden kaçmamıştı. 2023 yılında ise göğsünden kanserli bir lezyon alınmıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında ise kemiklere yayılan agresif teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

Kanserle mücadele eden ABD'nin eski Başkanı Joe Biden apar topar ameliyata alındı

OĞLUNU KANSERDEN KAYBETMİŞTİ

Biden geçmişte de melanom dışı çeşitli cilt kanseri operasyonları geçirmişti. Ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrılmasından bu yana kamuoyunun karşısına çok az çıkan Biden, kanserle mücadelesine ilişkin daha önce yaptığı bir paylaşımda, “ hepimizi etkiliyor. Çoğunuz gibi Jill ve ben de kırık yerlerimizde daha güçlü olduğumuzu öğrendik” ifadelerini kullanmıştı.

Biden çifti uzun yıllardır kanser tedavisi ve araştırmaları konusunda aktif savunuculuk yapıyor. Biden’ın oğlu Beau Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ve Elon Musk arasındaki soğuk savaş bitmedi: Beyaz Saray'a davet edilmedi
ABD'de Savunma Bakanlığı'nın ismi 'Savaş Bakanlığı' olacak! İşte sebebi
ETİKETLER
#sağlık durumu
#joe biden
#kanser
#cilt kanseri
#prostat kanseri
#Mohs Cerrahisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.