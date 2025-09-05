Kanserle mücadele eden ABD'nin eski Başkanı Joe Biden apar topar ameliyata alındı

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın ameliyata alındığı duyuruldu. 82 yaşında, kanserle mücadele eden Biden'ın son sağlık durumu hakkında detay verilmekten kaçınıldı. CBS News, cilt kanseri nedeniyle Biden'ın Mohs cerrahisi ile tedavi edildiğini belirtti.

Joe Biden'ın son zamanlarda başının sağ tarafındaki yara izi dikkatlerden kaçmamıştı. 2023 yılında ise göğsünden kanserli bir lezyon alınmıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında ise kemiklere yayılan agresif prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

OĞLUNU KANSERDEN KAYBETMİŞTİ

Biden geçmişte de melanom dışı çeşitli cilt kanseri operasyonları geçirmişti. Ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrılmasından bu yana kamuoyunun karşısına çok az çıkan Biden, kanserle mücadelesine ilişkin daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Kanser hepimizi etkiliyor. Çoğunuz gibi Jill ve ben de kırık yerlerimizde daha güçlü olduğumuzu öğrendik” ifadelerini kullanmıştı.

Biden çifti uzun yıllardır kanser tedavisi ve araştırmaları konusunda aktif savunuculuk yapıyor. Biden’ın oğlu Beau Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti.