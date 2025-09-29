Alkollü şahıs dehşet saçtı! Ağza alınmayacak küfürler eden adam etrafa saldırdı

Dün akşam saat 18.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da alkollü olduğu öğrenilen lokanta işletmecisi Doğan K. sokakta bağırarak ağza alınmayacak küfürler etti. Doğan K. bir sürü sonra yerden aldığı taş ile esnaf komşusuna ait aracın camını paramparça etti.

ÇEVREDEKİLER NE DEDİYSE SÖZÜNÜ DİNLETEMEDİ

Çevredekiler onu sakinleştirmeye çalıştı ancak çabalar yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Doğan K.’yı gözaltına aldı. O anlar başka bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doğan K.'nın daha önce benzer davranışlarda bulunduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.