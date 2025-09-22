Ankara'da dehşet! İşçi sinirden çılgına döndü! Patronunun kulağını ısırarak kopardı

Çankaya ilçesi Hacı Süleyman Abdullahoğlu Caddesi'nde yaşanan olay şoke etti. Patron Z.E., yanında çalışan şoförü Z.Ş.'nin üzerine şirket kurdu. İşler i,yi gitmeyince kurdukları şirket iflas etti. Batan şirketten üzerine borç kaldığını iddia eden işçi ise sinirden çılgına döndü. Z.Ş., lüks aracına binmek üzere olan patronunun önünü kesti. Bundan sonra yaşananlar dehşete düşürdü.

KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Z.Ş. ile zorla otomobile bindirdiği patronu arasında kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine Z.Ş., işvereni Z.E.'yi tabancayla bacaklarından vurdu ve kulağını ısırarak kopardı.

SALDIRGAN İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan şoför olayın ardından bölgeden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Z.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanan Z.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"BENİM HAYATIMI BİTİRDİN"

Olayın tanıklarından çevre esnaf Özkan Bekdaş, "Kargaşa yaşandığını gördük. Bağırma sesleri vardı. Ne olduğuna bakmak için gittim. Arabanın içinde iki kişi şiddetli şekilde kavga ediyordu. Boğuşma sırasında silah sesi duyduk. Daha sonra araçtan inip kavga etmeye devam ettiler. Daha saldırgan olay yerinden kaçtı. Diğeri de yaralı halde buradaydı. Saldırgan 'Benim hayatımı bitirdin' diye bağırmış. Muhtemelen para meselesi yüzünden böyle konuşmuş olabilir" dedi.