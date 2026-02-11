Alkollü sürücü 5 metrelik dereye uçtu! Kartal'da feci kaza

İstanbul'un Kartal ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Soğanlık Mahallesi'nde Balıkesir Caddesi üzeri oldu. Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı seyir halindeki taksi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan taksi sürücüsü Recep. T. ile müzisyen olduğu öğrenilen Kader K. ile diğer yaralılar, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu 5 metrelik dereden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan dereye uçan taksi, vinç ile çıkarılırken, müzisyen Kader K'nin işten çıktıktan sonra evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.