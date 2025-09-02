Alkollü yakalanan sürücüden ilginç hareket! Sözleri polisi bile güldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikteki alkol denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün hareketi polisleri şaşırttı.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Şifa ışıklar mevkiinde gece yarısı alkol denetimi yaptı. Denetime takılan bir otomobil, çevirme sırasında polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücüyü yakalamak üzere takibe başlayan trafik polisleri, kaçan otomobili Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde durdurdu. Kaçmaya çalışan sürücü E.K.’nin 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

CEZADAN KAÇAMADI

Sürücü E.K.’nin 6 ay geçici süreyle ehliyetine el konuldu. Ayrıca E.K.’ye alkollü araç kullanmaktan ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan idari para cezası kesildi.

TRAFİK POLİSLERİNİ TEBRİK ETTİ

Gazetecilere açıklama yapan sürücü E.K., "6 yıldır düzenli biçimde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimi alan bu trafikçi ağabeylere helal olsun diyorum. İlk cezamı yedim, devletimiz sağ olsun." ifadelerini kullandı.