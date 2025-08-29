Hem alkollü, hem pişkin! Kendisini uyaran sürücüyü polise şikayet etti

Aksaray'da gece saatlerinde polis uygulama noktasında hareketli anlar yaşandı. Rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen 22 yaşındaki Miyase C. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri, sürücüye alkol metre ile ölçüm yaptı. Yapılan kontrolde kadın sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kadın sürücü cezai işlemler için araçtan indirildi. Ceza kesileceğini öğrenen Miyase C., yakalanmadan önce kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diye uyaran bir başka sürücüyü polis memuruna şikayet etti. İlginç anlar kameralara böyle yansıdı.