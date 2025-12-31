Aracıyla 30 metre yükseklikten uçtu! Feci kaza anı kamerada

Ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.G., fındık bahçesinden çıkartıldı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.