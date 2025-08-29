Alkollü adam mahalleyi birbirine kattı! O anlar kamerada

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen kişi, eline aldığı kaldırım taşını bir otomobilin arka camına fırlattı. Tuzla buz olan arka camda taş kalırken, ayakta durmakta zorlanan sarhoş kişi ise bağıra bağıra ilerledi. İddiaya göre, o kişinin yolda ilerlerken yerden aldığı başka taşları da otomobillerin camına atarak zarar verdi. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.