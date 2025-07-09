Altın sert düştü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Temmuz 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba gününe sert bir düşüşle başladı. Gram altın şu sıralar 4.241,53 seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda ABD ile diğer ülkeler arasındaki tarife belirsizlikleri nedeniyle dalgalanmalar yaşanıyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 280 bin lira, en yüksek 4 milyon 292 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,8 artışla 4 milyon 285 bin 993,5 lira oldu. Altın yeni güne ise düşüşle başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.241,53 TL'den, çeyrek altın ise 6.972,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDASON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.241,10

Satış 4.241,53

9 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.911,00

Satış 6.972,00

9 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.821,00

Satış 13.944,00

9 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.557,00

Satış 27.759,00

9 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.295,14

Satış 3.295,53