Ankara-Eskişehir Yolu üzerinde feci kaza! Metrelerce savruldular: Ölü ve yaralılar var

Polatlı-Sivrihisar sınırında feci bir kaza meydana geldi. 49 yaşındaki Cemalettin Gencer'in yönetimindeki otomobil, Isparta'dan Ankara istikametine seyir halindeyken başka bir aracın çarpmasıyla kontrolden çıkarak sürüklendi. Otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarparken, araçta bulunan Cemalettin Gencer ile eşi H.G., 17 yaşındaki oğlu E.G. ve kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz araçtan savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Cemalettin Gencer ve Kadriye Özdalmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan E.G., önce Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olduğu için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. H.G. ise Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü F.E (21), tedavisinin tamamlanmasının ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi'nden çıkarılarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.