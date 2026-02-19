Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026: Ankara’da ilk sahur saat kaçta? Ankara sahur ve iftar vakitleri

Kategoriler
Ankara’da sahur ve iftar vakitlere göre hareket edecekler, Ramazan imsakiyesine odaklandı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatı ve Şereflikoçhisar iftar ve sahur vakitlerinde ufak değişiklikler olabilecek. Seferi olarak yola çıkanlar, oruçlarını kazaya bırakabilirken sağlık açısından oruç tutmaya elverişli olmayanlar ise fidyelerini ödeyecek. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Ankara’da iftar saat kaçta? İşte, Ankara ili sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri…
Ankara’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Ankara’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:50’de olacak.
Ankara’da Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatı ve Şereflikoçhisar gibi ilçelerde akşam ezanı saat 18:38’te okunacak ve oruçlar açılacak.
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:50
|06:07
|07:29
|13:13
|16:14
|18:38
|20:05
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:48
|06:05
|07:27
|13:13
|16:14
|18:39
|20:06
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:47
|06:04
|07:26
|13:13
|16:15
|18:40
|20:07
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:46
|06:03
|07:25
|13:13
|16:16
|18:41
|20:08
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:45
|06:01
|07:23
|13:13
|16:17
|18:42
|20:10
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:43
|06:00
|07:22
|13:13
|16:18
|18:43
|20:11
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:42
|05:59
|07:20
|13:13
|16:18
|18:44
|20:12
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|05:40
|05:57
|07:19
|13:13
|16:19
|18:46
|20:13
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|05:39
|05:56
|07:17
|13:12
|16:20
|18:47
|20:14
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|05:38
|05:54
|07:16
|13:12
|16:21
|18:48
|20:15
|11. gün
|1 Mart Pazar
|05:36
|05:53
|07:15
|13:12
|16:21
|18:49
|20:16
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|05:35
|05:51
|07:13
|13:12
|16:22
|18:50
|20:17
|13. gün
|3 Mart Salı
|05:33
|05:50
|07:11
|13:12
|16:23
|18:51
|20:18
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|05:32
|05:48
|07:10
|13:11
|16:23
|18:52
|20:19
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|05:30
|05:47
|07:08
|13:11
|16:24
|18:53
|20:20
|16. gün
|6 Mart Cuma
|05:29
|05:45
|07:07
|13:11
|16:25
|18:54
|20:21
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|05:27
|05:44
|07:05
|13:11
|16:25
|18:55
|20:22
|18. gün
|8 Mart Pazar
|05:25
|05:42
|07:04
|13:10
|16:26
|18:57
|20:24
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|05:24
|05:41
|07:02
|13:10
|16:27
|18:58
|20:25
|20. gün
|10 Mart Salı
|05:22
|05:39
|07:01
|13:10
|16:27
|18:59
|20:26
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|05:21
|05:37
|06:59
|13:10
|16:28
|19:00
|20:27
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|05:19
|05:36
|06:57
|13:09
|16:29
|19:01
|20:28
|23. gün
|13 Mart Cuma
|05:17
|05:34
|06:56
|13:09
|16:29
|19:02
|20:29
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|05:16
|05:33
|06:54
|13:09
|16:30
|19:03
|20:30
|25. gün
|15 Mart Pazar
|05:14
|05:31
|06:53
|13:09
|16:30
|19:04
|20:31
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|05:12
|05:29
|06:51
|13:08
|16:31
|19:05
|20:32
|27. gün
|17 Mart Salı
|05:11
|05:27
|06:49
|13:08
|16:31
|19:06
|20:33
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|05:09
|05:26
|06:48
|13:08
|16:32
|19:07
|20:35
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|05:07
|05:24
|06:46
|13:07
|16:32
|19:08
|20:36
ORUÇ KEFARETİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
1- Bilerek yiyip içmek.
2- Cinsel ilişkiye girmek.
3- Ramazanda, kaza gerektiren bir şey yaparak orucunu bozanın, aynı ramazanın başka gününde de bu şeyi, "nasıl olsa kefaret gerektirmiyor" diye kasten yine yapması.
4- Sigara içmek.
5- Gıybet, sürme çekmek ve kan aldırmak gibi, orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra, oruç bozuldu sanarak, yiyip içmek.
Ramazan orucunu kasten bozduğu hâlde, kefaret gerektirmeyen bazı hâller:
Bir kadın, orucunu kasten bozsa, sonra o gün iftardan önce hayz olsa kefaret gerekmez. (Tahtâvî)