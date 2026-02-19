Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026: Ankara’da ilk sahur saat kaçta? Ankara sahur ve iftar vakitleri

Ankara’da ilçe ilçe sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Milyonlarca müslüman ilk orucunu tutabilmek için bu gece sahura kalkacak ve niyet edecek. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak ve 19 Mart tarihinde sona erecek. Açıklanan takvime göre Ramazan ayı 30 gün sürecek. Oruç ve sabır ayı olarak da bilienen Ramazan ayında müslümanlar, ibadetlerine yoğunlaşırken teravih namazlarını kaçırmamaya çalışacak. Ankara Ramazan İmsakiyesi’ne göre iftar ve sahur vakitleri açıklandı. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Peki Ankara’da ilk sahur saat kaçta? İşte, Ankara iftar ve sahur vakitleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026: Ankara’da ilk sahur saat kaçta? Ankara sahur ve iftar vakitleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 00:10

’da ve vakitlere göre hareket edecekler, imsakiyesine odaklandı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatı ve Şereflikoçhisar iftar ve sahur vakitlerinde ufak değişiklikler olabilecek. Seferi olarak yola çıkanlar, oruçlarını kazaya bırakabilirken sağlık açısından oruç tutmaya elverişli olmayanlar ise fidyelerini ödeyecek. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Ankara’da iftar saat kaçta? İşte, Ankara ili sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri…

ANKARA’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Ankara’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:50’de olacak.

Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026: Ankara’da ilk sahur saat kaçta? Ankara sahur ve iftar vakitleri

ANKARA İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara’da Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatı ve Şereflikoçhisar gibi ilçelerde akşam ezanı saat 18:38’te okunacak ve oruçlar açılacak.

GÜNLERE GÖRE ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:5006:0707:2913:1316:1418:3820:05
2. gün 20 Şubat Cuma05:4806:0507:2713:1316:1418:3920:06
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:4706:0407:2613:1316:1518:4020:07
4. gün 22 Şubat Pazar05:4606:0307:2513:1316:1618:4120:08
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:4506:0107:2313:1316:1718:4220:10
6. gün 24 Şubat Salı05:4306:0007:2213:1316:1818:4320:11
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:4205:5907:2013:1316:1818:4420:12
8. gün 26 Şubat Perşembe05:4005:5707:1913:1316:1918:4620:13
9. gün 27 Şubat Cuma05:3905:5607:1713:1216:2018:4720:14
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:3805:5407:1613:1216:2118:4820:15
11. gün 1 Mart Pazar05:3605:5307:1513:1216:2118:4920:16
12. gün 2 Mart Pazartesi05:3505:5107:1313:1216:2218:5020:17
13. gün 3 Mart Salı05:3305:5007:1113:1216:2318:5120:18
14. gün 4 Mart Çarşamba05:3205:4807:1013:1116:2318:5220:19
15. gün 5 Mart Perşembe05:3005:4707:0813:1116:2418:5320:20
16. gün 6 Mart Cuma05:2905:4507:0713:1116:2518:5420:21
17. gün 7 Mart Cumartesi05:2705:4407:0513:1116:2518:5520:22
18. gün 8 Mart Pazar05:2505:4207:0413:1016:2618:5720:24
19. gün 9 Mart Pazartesi05:2405:4107:0213:1016:2718:5820:25
20. gün 10 Mart Salı05:2205:3907:0113:1016:2718:5920:26
21. gün 11 Mart Çarşamba05:2105:3706:5913:1016:2819:0020:27
22. gün 12 Mart Perşembe05:1905:3606:5713:0916:2919:0120:28
23. gün 13 Mart Cuma05:1705:3406:5613:0916:2919:0220:29
24. gün 14 Mart Cumartesi05:1605:3306:5413:0916:3019:0320:30
25. gün 15 Mart Pazar05:1405:3106:5313:0916:3019:0420:31
26. gün 16 Mart Pazartesi05:1205:2906:5113:0816:3119:0520:32
27. gün 17 Mart Salı05:1105:2706:4913:0816:3119:0620:33
28. gün 18 Mart Çarşamba05:0905:2606:4813:0816:3219:0720:35
29. gün 19 Mart Perşembe05:0705:2406:4613:0716:3219:0820:36


ORUÇ KEFARETİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

1- Bilerek yiyip içmek.
2- Cinsel ilişkiye girmek.
3- Ramazanda, kaza gerektiren bir şey yaparak orucunu bozanın, aynı ramazanın başka gününde de bu şeyi, "nasıl olsa kefaret gerektirmiyor" diye kasten yine yapması.
4- Sigara içmek.
5- Gıybet, sürme çekmek ve kan aldırmak gibi, orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra, oruç bozuldu sanarak, yiyip içmek.

Ramazan orucunu kasten bozduğu hâlde, kefaret gerektirmeyen bazı hâller:
Bir kadın, orucunu kasten bozsa, sonra o gün iftardan önce hayz olsa kefaret gerekmez. (Tahtâvî)

ETİKETLER
#ramazan
#sahur
#iftar
#Ankara
#İmsakiye
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.