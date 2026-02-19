Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026: Ankara’da ilk sahur saat kaçta? Ankara sahur ve iftar vakitleri

Ankara’da sahur ve iftar vakitlere göre hareket edecekler, Ramazan imsakiyesine odaklandı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatı ve Şereflikoçhisar iftar ve sahur vakitlerinde ufak değişiklikler olabilecek. Seferi olarak yola çıkanlar, oruçlarını kazaya bırakabilirken sağlık açısından oruç tutmaya elverişli olmayanlar ise fidyelerini ödeyecek. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Ankara’da iftar saat kaçta? İşte, Ankara ili sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri…

ANKARA’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Ankara’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:50’de olacak.

ANKARA İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara’da Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatı ve Şereflikoçhisar gibi ilçelerde akşam ezanı saat 18:38’te okunacak ve oruçlar açılacak.

GÜNLERE GÖRE ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026



Ramazan Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1. gün 19 Şubat Perşembe 05:50 06:07 07:29 13:13 16:14 18:38 20:05 2. gün 20 Şubat Cuma 05:48 06:05 07:27 13:13 16:14 18:39 20:06 3. gün 21 Şubat Cumartesi 05:47 06:04 07:26 13:13 16:15 18:40 20:07 4. gün 22 Şubat Pazar 05:46 06:03 07:25 13:13 16:16 18:41 20:08 5. gün 23 Şubat Pazartesi 05:45 06:01 07:23 13:13 16:17 18:42 20:10 6. gün 24 Şubat Salı 05:43 06:00 07:22 13:13 16:18 18:43 20:11 7. gün 25 Şubat Çarşamba 05:42 05:59 07:20 13:13 16:18 18:44 20:12 8. gün 26 Şubat Perşembe 05:40 05:57 07:19 13:13 16:19 18:46 20:13 9. gün 27 Şubat Cuma 05:39 05:56 07:17 13:12 16:20 18:47 20:14 10. gün 28 Şubat Cumartesi 05:38 05:54 07:16 13:12 16:21 18:48 20:15 11. gün 1 Mart Pazar 05:36 05:53 07:15 13:12 16:21 18:49 20:16 12. gün 2 Mart Pazartesi 05:35 05:51 07:13 13:12 16:22 18:50 20:17 13. gün 3 Mart Salı 05:33 05:50 07:11 13:12 16:23 18:51 20:18 14. gün 4 Mart Çarşamba 05:32 05:48 07:10 13:11 16:23 18:52 20:19 15. gün 5 Mart Perşembe 05:30 05:47 07:08 13:11 16:24 18:53 20:20 16. gün 6 Mart Cuma 05:29 05:45 07:07 13:11 16:25 18:54 20:21 17. gün 7 Mart Cumartesi 05:27 05:44 07:05 13:11 16:25 18:55 20:22 18. gün 8 Mart Pazar 05:25 05:42 07:04 13:10 16:26 18:57 20:24 19. gün 9 Mart Pazartesi 05:24 05:41 07:02 13:10 16:27 18:58 20:25 20. gün 10 Mart Salı 05:22 05:39 07:01 13:10 16:27 18:59 20:26 21. gün 11 Mart Çarşamba 05:21 05:37 06:59 13:10 16:28 19:00 20:27 22. gün 12 Mart Perşembe 05:19 05:36 06:57 13:09 16:29 19:01 20:28 23. gün 13 Mart Cuma 05:17 05:34 06:56 13:09 16:29 19:02 20:29 24. gün 14 Mart Cumartesi 05:16 05:33 06:54 13:09 16:30 19:03 20:30 25. gün 15 Mart Pazar 05:14 05:31 06:53 13:09 16:30 19:04 20:31 26. gün 16 Mart Pazartesi 05:12 05:29 06:51 13:08 16:31 19:05 20:32 27. gün 17 Mart Salı 05:11 05:27 06:49 13:08 16:31 19:06 20:33 28. gün 18 Mart Çarşamba 05:09 05:26 06:48 13:08 16:32 19:07 20:35 29. gün 19 Mart Perşembe 05:07 05:24 06:46 13:07 16:32 19:08 20:36



ORUÇ KEFARETİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

1- Bilerek yiyip içmek.

2- Cinsel ilişkiye girmek.

3- Ramazanda, kaza gerektiren bir şey yaparak orucunu bozanın, aynı ramazanın başka gününde de bu şeyi, "nasıl olsa kefaret gerektirmiyor" diye kasten yine yapması.

4- Sigara içmek.

5- Gıybet, sürme çekmek ve kan aldırmak gibi, orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra, oruç bozuldu sanarak, yiyip içmek.

Ramazan orucunu kasten bozduğu hâlde, kefaret gerektirmeyen bazı hâller:

Bir kadın, orucunu kasten bozsa, sonra o gün iftardan önce hayz olsa kefaret gerekmez. (Tahtâvî)