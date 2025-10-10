Ankara'da korku dolu anlar! Eski eşini rehin alıp kafasına silah dayadı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşanan olay polis ekiplerini harekete geçirdi. Bir şahıs eski eşinin kafasına silah dayayıp, Pursaklar Kaymakamlığı'nın önüne getirdi. Kadın çaresizce kurtarılmayı beklerken, Pursaklar Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü şahsı 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.

SONUNDA TESLİM OLDU

Tüm ikna çabalarına rağmen 2 saat süresince teslim olmadı. Pursaklar Cumhuriyet Savcısının da olay yerine gelmesiyle birlikte iki saatlik ikna çabalarının sonunda, şahıs teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.