Ankara'dan kan donduran vahşet! Cezaevinden izinli çıktı: Annesini, kızını, karısını öldürüp intihar etti!

Ankara'da bir şahıs, annesini, kızını ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

ANNESİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP BAGAJDA TAŞIDI

Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana gelen olayda alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren 35 yaşındaki Recep Cengiz, 57 yaşındaki annesi Azize Cengiz ile 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz'i tabancayla vurarak öldürdü. Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari aracının bagajına koyarak eşinin yaşadığı eve gitti.

KARGOCU KILIĞINDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNE GİRDİ

İddiaya göre kafasında kaskla kargocu kılığında boşanma aşamasındaki 25 yaşındaki eşi Beyzanur Cengiz'in ikamet ettiği eve gelen Cengiz, eşini de öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Saldırganın 2025 Aralık'ta cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.