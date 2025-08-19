Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Ceyda Altun

Anne keçi çantada taşınan yavrusunun peşinden ayrılmadı

Yozgat'ta bir arazide yeni doğan oğlağı fark eden 14 yaşındaki çoban oğlak yavrusunu çantasında taşıdı. Yavrusunu bırakmak istemeyen anne keçi, bir an olsun çobanın yanından ayrılmadı.

Anne keçi çantada taşınan yavrusunun peşinden ayrılmadı
Yozgat'ın ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Emre Başar, keçi sürüsünü otlamak için araziye çıkardı. 14 yaşındaki Muhammed Emre, sürüsünü otlatırken yapan anne keçi ile karşılaştı. Duruma kayıtsız kalamayan genç , doğumdan sonra anne keçi ve oğlağa yardım etti. Anne sütünü içen oğlağı seven Muhammed Emre, yeni doğan oğlağı çantasında taşıdı. Yavrusunu bir an olsun bırakmak istemeyen anne keçi, çobanın yanından ayrılmadı.

"YORULMASIN DİYE ÇANTAMA ALDIM"


İlk defa karşılaştığı bir durum olduğunu söyleyen Muhammed Emre Başar, "Keçimin oğlakladığını gördüm. Kendi imkanlarımla onu annesine yaklaştırıp emzirmeye çalıştım. Köye giderken uzaklık 4-5 kilometre olduğu için sırt çantama koyup köye götürdüm. Keçimin oğlağını görmek beni çok mutlu etti. Yorulmasın diye çantama aldım. Hayvanlarla uğraşmak mutlu ediyor. Onlara yem vermek, su vermek, otlatmak, onların yavrularıyla uğraşmak çok heyecan verici. Onları çok seviyorum" dedi.

