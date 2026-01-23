Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Annem' diyerek yardım istedi! Gözde Akbaba eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi

İzmir Menemen'de eski erkek arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kadının, 'annem' diyerek çığlık attığı anlar yürekleri paramparça etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 21:24

İzmir'in Menemen ilçesinde, eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta akşam saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşadığı eve gelen 26 yaşındaki Gözde Akbaba, bu sırada 33 yaşındaki eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin silahlı saldırısına uğradı.

'Annem' diyerek yardım istedi! Gözde Akbaba eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi

GENÇ KADIN YAPILAN BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Saldırıda sol bacağından tabancayla yaralanan Akbaba, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaba, burada yapılan müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

'Annem' diyerek yardım istedi! Gözde Akbaba eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi

ZANLI YAKINDAKİ BENZİNLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Lokman E., olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'Annem' diyerek yardım istedi! Gözde Akbaba eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, şüphelinin genç kadını evinin önünde beklediği, Gözde Akbaba'nın eve girmek üzereyken Lokman E. ile karşılaştığı, ardından şüphelinin kadını bir süre kovaladığı görülüyor. Kayıtlarda silah sesi ile birlikte kadının yardım çığlıkları da yer alıyor.

'Annem' diyerek yardım istedi! Gözde Akbaba eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Genç kadın boğularak öldürülmüştü! Katil zanlıları kendilerini korumak istemiş
Diyarbakır'da korkunç kadın cinayeti! Dini nikahlı eşini öldürüp sakladı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.