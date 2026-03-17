Antakya'da dereye düşen küçük Abdullah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşandığı olayda dere kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, aniden dereye düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yakınlarının çocuğa ulaşamaması üzerine jandarma, ambulans ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye sualtı ekipleri, derede yapılan aramada Abdullah'ı bularak sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEDE ACI SON

Ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.