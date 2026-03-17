Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Antakya'da dereye düşen küçük Abdullah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Tanışma Mahallesi’nde, dere kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek suya düşen 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar hayatını kaybetti. İtfaiye sualtı ekipleri tarafından sudan çıkarılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 23:44

ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşandığı olayda dere kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, aniden dereye düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yakınlarının çocuğa ulaşamaması üzerine jandarma, ambulans ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye sualtı ekipleri, derede yapılan aramada Abdullah'ı bularak sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEDE ACI SON

Ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Siirt'te yollar göle döndü! Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı
İçişleri Bakanı Çiftçi’den Samsun’da "gelecek" mesajı: Çocuklarımızı suça sürükleyen her türlü yapıyla mücadele ediyoruz
