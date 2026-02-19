Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Yaşam
Antalya İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Antalya’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Antalya iftar ve teravih namazı vakti

Antalya Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe listesi belli oldu. İslam alemi için oruç ve ibadet ayı olarak da bilinen on bir ayın sultanı Ramazan ayında ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece uyanılacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar ise niyet edebilmek için sahurlarını yapacak. 81 İlin imsakiyesi yayımlanırken gözler Antalya sahur saatine çevrildi. Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Finike, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğdu, İbralı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde oruç hazırlığında olanlar Antalya sahur vaktine göre hareket edecek. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Antalya ili iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı saatleri belli oldu. Peki Antalya ilk sahur saat kaçta? İşte, Antalya iftar ve sahur vakti 2026…

Antalya İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Antalya’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Antalya iftar ve teravih namazı vakti
saati ve vakitleri belli oldu. ayında tüm Müslümanlar ibadetlerine ayrıca önem verecek. İslam aleminin yol göstericisi olan Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan ayında yapılacak tüm ibadetler de ayrıca önem kazanıyor. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük günah olarak belirtilirken Ramazan ayında oruçlu olmayı farz bilip, sevabını da Allah’ü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutanların günahları affolur. (Buhari) Antalya sahur vaktine göre hareket edecek vatandaşlar ise Ramazan İmsakiyesine göz atıyor. Ramazan ayında oruç tutmak farz iken, camilerde cemaatle teravih namazı kılmak da sünnettir. Peki Antalya iftar saat kaçta? İşte, Antalya Ramazan İmsakiyesi…

Antalya İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Antalya’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Antalya iftar ve teravih namazı vakti

2026 ANTALYA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruç tutmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir. Eli dili, gözü, kulağı ve bütün uzuvlarıyla günahtan kaçınmaktır. Oruç tutan bir kimse, yalan söylemeyi terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allah’ü Teâlâ’nın ihtiyacı yoktur buyurulmuştur. İmsak vakti oruca başlama zamanıdır. Antalya’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:59 olacak.

ANTALYA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Antalya İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Antalya’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Antalya iftar ve teravih namazı vakti

ANTALYA’DA İFTAR VAKTİ 2026

Antalya’da Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Finike, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğdu, İbralı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Antalya’da ilk iftar 18:50’de açılacak.

Antalya İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Antalya’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Antalya iftar ve teravih namazı vakti

ANTALYA RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

RamazanTarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün19 Şubat Perşembe05:5906:1507:3413:2116:2618:5020:14
2. gün20 Şubat Cuma05:5806:1407:3313:2116:2718:5120:14
3. gün21 Şubat Cumartesi05:5706:1307:3113:2116:2718:5220:15
4. gün22 Şubat Pazar05:5606:1207:3013:2116:2818:5320:16
5. gün23 Şubat Pazartesi05:5406:1007:2913:2116:2918:5420:17
6. gün24 Şubat Salı05:5306:0907:2813:2116:3018:5520:18
7. gün25 Şubat Çarşamba05:5206:0807:2613:2116:3018:5620:19
8. gün26 Şubat Perşembe05:5106:0707:2513:2116:3118:5720:20
9. gün27 Şubat Cuma05:4906:0507:2413:2016:3118:5820:21
10. gün28 Şubat Cumartesi05:4806:0407:2213:2016:3218:5920:22
11. gün1 Mart Pazar05:4706:0307:2113:2016:3319:0020:23
12. gün2 Mart Pazartesi05:4506:0107:2013:2016:3319:0120:24
13. gün3 Mart Salı05:4406:0007:1813:2016:3419:0120:25
14. gün4 Mart Çarşamba05:4305:5907:1713:1916:3419:0220:26
15. gün5 Mart Perşembe05:4105:5707:1613:1916:3519:0320:27
16. gün6 Mart Cuma05:4005:5607:1413:1916:3619:0420:28
17. gün7 Mart Cumartesi05:3905:5507:1313:1916:3619:0520:29
18. gün8 Mart Pazar05:3705:5307:1113:1816:3719:0620:29
19. gün9 Mart Pazartesi05:3605:5207:1013:1816:3719:0720:30
20. gün10 Mart Salı05:3405:5007:0813:1816:3819:0820:31
21. gün11 Mart Çarşamba05:3305:4907:0713:1816:3819:0920:32
22. gün12 Mart Perşembe05:3105:4707:0613:1716:3919:1020:33
23. gün13 Mart Cuma05:3005:4607:0413:1716:3919:1120:34
24. gün14 Mart Cumartesi05:2805:4407:0313:1716:3919:1220:35
25. gün15 Mart Pazar05:2705:4307:0113:1716:4019:1320:36
26. gün16 Mart Pazartesi05:2505:4107:0013:1616:4019:1420:37
27. gün17 Mart Salı05:2405:4006:5813:1616:4119:1420:38
28. gün18 Mart Çarşamba05:2205:3806:5713:1616:4119:1520:39
29. gün19 Mart Perşembe05:2005:3706:5513:1516:4119:1620:40
#antalya
#ramazan
#sahur
#iftar
#İmsakiye
#Yaşam
