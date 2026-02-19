Antalya İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Antalya’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Antalya iftar ve teravih namazı vakti

Antalya iftar saati ve sahur vakitleri belli oldu. Ramazan ayında tüm Müslümanlar ibadetlerine ayrıca önem verecek. İslam aleminin yol göstericisi olan Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan ayında yapılacak tüm ibadetler de ayrıca önem kazanıyor. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük günah olarak belirtilirken Ramazan ayında oruçlu olmayı farz bilip, sevabını da Allah’ü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutanların günahları affolur. (Buhari) Antalya sahur vaktine göre hareket edecek vatandaşlar ise Ramazan İmsakiyesine göz atıyor. Ramazan ayında oruç tutmak farz iken, camilerde cemaatle teravih namazı kılmak da sünnettir. Peki Antalya iftar saat kaçta? İşte, Antalya Ramazan İmsakiyesi…

2026 ANTALYA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruç tutmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir. Eli dili, gözü, kulağı ve bütün uzuvlarıyla günahtan kaçınmaktır. Oruç tutan bir kimse, yalan söylemeyi terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allah’ü Teâlâ’nın ihtiyacı yoktur buyurulmuştur. İmsak vakti oruca başlama zamanıdır. Antalya’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:59 olacak.

ANTALYA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANTALYA’DA İFTAR VAKTİ 2026

Antalya’da Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Finike, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğdu, İbralı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Antalya’da ilk iftar 18:50’de açılacak.

ANTALYA RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE