Antalya'da Serik göle döndü! Rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. İlçe merkezinde rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı illerden Antalya ve ilçelerinde sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Sabah saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olurken, bazı ilçelerde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Serik ilçesinde saatlerce süren sağanak nedeniyle rögarlar taştı, biriken sular iş yerlerine girdi, göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Özellikle Merkez ve Kökez mahallelerinde etkili olan sağanakta evleri de su bastı.

EVLERİ SU BASINCA SOKAĞA ÇIKTILAR

Cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçları bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla ilerletmeye çalıştı. Kökez Mahallesi'nde ise evleri su basan vatandaşların sokağa çıktığı ve neredeyse bellerine kadar gelen su yüksekliğinde ilerlediği görüntülere yansıdı.

"SULARIN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yağışla ilgili bölge esnafından Abdullah Çopur, "Mağduriyet söz konusu, araçlar yolda kalıyor. Suların çekilmesini bekliyoruz. Maalesef burada altyapı yetersiz. Garajda arabalarımız mahsur kaldı. Araçta mahsur kalan bir kişiyi kurtarmaya geldiler. Oda kendi imkanlarıyla kurtuldu" dedi. İşyeri sahibi Talip Yıldırım da, "Ben 50 senedir burada yaşıyorum. Burada bulunan dereyi genişletmedikleri için su basıyor burayı devamlı" diye konuştu.