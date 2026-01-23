Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Antalya'da Serik göle döndü! Rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

Meteoroloji’nin "sarı kod" uyarısı verdiği Antalya’da, sağanak yağış Serik ilçesini vurdu. Altyapının yetersiz kaldığı ilçede cadde ve sokaklar nehre dönerken, mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. İlçe merkezinde rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı illerden Antalya ve ilçelerinde sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Sabah saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olurken, bazı ilçelerde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da Serik göle döndü! Rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Serik ilçesinde saatlerce süren sağanak nedeniyle rögarlar taştı, biriken sular iş yerlerine girdi, göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Özellikle Merkez ve Kökez mahallelerinde etkili olan sağanakta evleri de su bastı.

Antalya'da Serik göle döndü! Rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

EVLERİ SU BASINCA SOKAĞA ÇIKTILAR

Cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçları bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla ilerletmeye çalıştı. Kökez Mahallesi'nde ise evleri su basan vatandaşların sokağa çıktığı ve neredeyse bellerine kadar gelen su yüksekliğinde ilerlediği görüntülere yansıdı.

Antalya'da Serik göle döndü! Rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

"SULARIN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yağışla ilgili bölge esnafından Abdullah Çopur, "Mağduriyet söz konusu, araçlar yolda kalıyor. Suların çekilmesini bekliyoruz. Maalesef burada altyapı yetersiz. Garajda arabalarımız mahsur kaldı. Araçta mahsur kalan bir kişiyi kurtarmaya geldiler. Oda kendi imkanlarıyla kurtuldu" dedi. İşyeri sahibi Talip Yıldırım da, "Ben 50 senedir burada yaşıyorum. Burada bulunan dereyi genişletmedikleri için su basıyor burayı devamlı" diye konuştu.

