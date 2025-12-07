İstanbul'da önce sokakları sel bastı sonra yollar çöktü! İki araç dereye uçtu

Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü. Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

PİKAP VE KAMYONET YOLA DÜŞTÜ

Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.