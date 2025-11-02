Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İzmir sokakları yapay zeka ile tabloya dönüştü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, kentin kültürel ve tarihi zenginliğini yapay zeka ile sanatsal bir projeye taşıdı. "Kent ve Empresyonizm" adlı projede, öğrenciler İzmir sokaklarında çektikleri fotoğrafları yapay zeka kullanarak tablolara dönüştürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 15:30

Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Fakültesi öğrencileri, kentteki tarihi ve kültürel dokuyu yepyeni bir sanat formuyla buluşturdu. Öğrenciler, İzmir'in farklı bölgelerinde çektikleri fotoğrafları araçları kullanarak tablolara çevirdi.

KENT VE EMPRESYONİZM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİLER

İEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, İzmir'in tarihsel dokusunu ve çok kültürlü yapısını yansıtmak amacıyla "Kent ve Empresyonizm" adlı projeyi hayata geçirdi.

İzmir sokakları yapay zeka ile tabloya dönüştü

Kemeraltı, Havra, Agora ve Basmane hattındaki tarihi bölgeleri gezen 41 öğrenci, çektikleri fotoğrafları yapay zeka destekli dijital araçlarla yeniden yorumlayarak tabloya dönüştürdü.

Projenin yürütücüsü Dr. Utkan Boyacıoğlu, çalışmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Empresyonizm (izlenimcilik) akımının temelinde günlük yaşamdan kesitler, şehir atmosferi ve ışık-gölge oyunlarının yer aldığını aktaran Boyacıoğlu, "Bu sanat akımının en önemli özelliği, hayatın içinden manzaraları özgün bakış açılarıyla resmetmek. Biz de bu derste, İzmir'in çok katmanlı yapısını ele aldık. Öğrencilerimiz, kentimizin dinamik ve çok kültürlü dokusunu kendi izlenimleriyle yansıttı." ifadelerini kullandı.

Boyacıoğlu, öğrencilerin çalışmalarının sergileneceğini belirterek, belirlenen kriterleri sağlayan öğrencilere, İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi tarafından dijital rozet verileceğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka uygulamalarını çok kullananlara 'garip bir şey' oluyor
ETİKETLER
#izmir
#yapay zeka
#fotoğraf
#tasarım
#Güzel Sanatlar
#Empresyonizm
#Kent Sanatı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.