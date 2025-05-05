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 | Yusuf Özgür Bülbül

Antalya'da dehşet anları: Alevler daireyi sardı çatıya kaçtılar!

Antalya’da bir apartman dairesinden yükselen alevler korku dolu anlara neden oldu. Panik içindeki apartman sakinleri can havliyle çatıya sığınırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 00:13

Antalya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Panik yaşayan apartman sakinleri çatıya çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenigün Mahallesi 3066 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G.’nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairenin salon kısmında başlayan yangını fark eden Abdullah G. ve apartman sakinleri alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Yangın kısa sürede büyürken durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Antalya'da dehşet anları: Alevler daireyi sardı çatıya kaçtılar!

APARTMAN SAKİNLERİ ÇATIYA SIĞINDI

Apartman dairesindeki yangın nedeniyle üst katları duman kaplarken bina sakinleri panikle çatıya çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, çatıdaki vatandaşları bulundukları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Antalya'da dehşet anları: Alevler daireyi sardı çatıya kaçtılar!

Apartmandan yükselen alevleri gören mahalle sakinler sokağa dökülürken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Çatıdaki bina sakinleri tahliye edilirken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle daireden büyük çapta hasar meydana gelirken, apartmanın üst katlarında bulunan bazı daireler de alevlerden etkilendi.

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