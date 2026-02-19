Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Antalya'da falezlerde can pazarlığı! Ağır otizmli oğlunun Ordu'ya sevk edilmesini kabullenemedi: "Neden benim çocuğum sığmıyor?"

Antalya'da 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıkan Emine K., ağır otizmli oğlunun Antalya'dan Ordu'ya sevk edilecek olmasına isyan etti. 2 saatlik ikna çabasıyla kurtarılan acılı anne, "Ben sadece çocuğumun yanında olmak istedim" diyerek gözyaşı döktü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 23:47

Saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana gelen olayda Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlere gelen Emine K., kayalıkların uç noktasına çıktı. Kayalıklara çıkan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da falezlerde can pazarlığı! Ağır otizmli oğlunun Ordu'ya sevk edilmesini kabullenemedi: "Neden benim çocuğum sığmıyor?"

2 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN İKNA EDİLDİ

Emine K., polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermedi. Olayı haber alarak bölgeye gelen Akdeniz Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın yaklaşık 2 saat süren çabaları sonucu ikna edilen Emine K. güvenli bölgeye alındı.

Antalya'da falezlerde can pazarlığı! Ağır otizmli oğlunun Ordu'ya sevk edilmesini kabullenemedi: "Neden benim çocuğum sığmıyor?"

"NEDEN BENİM OĞLUMU SIĞDIRAMADILAR"

Baz'a sarılarak gözyaşı döken Emine K., 2 engelli oğlunun daha bulunduğunu, ağır otizmli oğlunun daha önce darp ettiği gerekçesiyle bakımevine yerleştirildiğini ve burada uyum sağlayamadığı için başka kente sevk edileceğini belirtti. Oğlunun tedavi için başka kente gönderileceğini söyleyen Emine K, "Neden benim çocuğum burada kalmıyor, neden Ordu'ya gidiyor. Neden sığdıramadılar benim çocuğumu. Beni bu hale düşüren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben çocuğuma yakın olmak istedim, başında durmak istedim. Nasıl bırakayım ben çocuğumu" dedi.

Antalya'da falezlerde can pazarlığı! Ağır otizmli oğlunun Ordu'ya sevk edilmesini kabullenemedi: "Neden benim çocuğum sığmıyor?"

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından sağlık durumu kontrol edilen Emine K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Antalya'da falezlerde can pazarlığı! Ağır otizmli oğlunun Ordu'ya sevk edilmesini kabullenemedi: "Neden benim çocuğum sığmıyor?"
