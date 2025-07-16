Antalya’da feci olay! Manzara izlerken falezlerden aşağı düştü

Antalya'da öğle saatlerinde meydana gelen olay yürekleri ağızlara getirdi. Parktaki falezler kısmında manzara izleyen 36 yaşındaki Kadir Ö. dengesini kaybedip ağaçlık alana düştü.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Kadir Ö.’ye ilk yardım ise düştüğünü fark edip ona yardım eden çevredeki vatandaşlardan geldi. Bulunduğu yerden güvenli bölgeye getirilen Kadir Ö.’ye, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Başı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde sıyrıklar oluşan talihsiz adam, tedavi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.